Voici comment Maxim de Star Académie a décroché le poste de chroniqueur à Sucré salé

Jeudi soir, nous assistions à la première de la comédie musicale Chicago à l'Espace St-Denis.

Maxim Doucet de Star Académie s'activait sur le parterre du théâtre alors qu'il tournait un segment pour Sucré salé.

Ceci sera sa deuxième chronique et trois sont prévues pour lui au cours de l'été.

Il nous raconte comment il a obtenu ce poste convoité. « Ça, c'est vraiment une belle anecdote », nous dit-il d'abord. « En sortant de l'académie, Jean-Philippe Dion, producteur chez Déferlantes, avait ce projet pour moi pour la suite. C'est vraiment au wrap party de Star Academie qu'on a pris le temps de se jaser. Il m'a dit : "J'aurais Sucré Salé pour toi si ça t'intéresse." »

Ça m'a été offert sur un plateau d'argent. C'est l'opportunité d'une vie. Les deux bras m'en sont tombés, les deux jambes aussi, la tête et le cœur. Maintenant, je vis un rêve. C'est fou!

« Je suis tellement bien accompagné », nous confie-t-il. « Il y a une grosse équipe derrière Sucré Salé. L'équipe de recherche, l'équipe de production, les caméramans, les preneurs de sons, la réalisatrice aussi, les réalisateurs, les scripteurs. Ils me donnent tous les outils pour que je puisse arriver préparé et profiter du moment quand la caméra est on et que ça tourne. »

Rappelons que Maxim Doucet a récemment lancé un premier single, « Toi et moi ». «Vous avez connu Maxime Doucet l'interprète, là, c'est Maxime Doucet l'auteur-compositeur-interprète qui se dévoile au grand jour », précise-t-il avec fierté. Écoutez un extrait dans la publication ci-dessous.