Voici ce qu'on sait sur la 2e saison de la série The Pitt

Cet été, les téléspectateurs ont pu découvrir l'une des séries de l'heure, The Pitt, en version française sur les ondes de Noovo. Une belle offrande de ce réseau, qui promettait de garder les téléspectateurs en haleine pendant 15 épisodes.

Depuis que le premier épisode a été lancé, le 9 janvier 2025 sur HBO Max, les éloges ne cessent de s'élever pour cette proposition qui capture, en 15 épisodes en temps réel, la réalité d'une salle d'urgence et de son personnel médical.

Heureusement pour nous tous, une deuxième saison a été confirmée en février dernier et nous pourrons la voir plus tôt que tard.

En effet, cette suite est attendue pour janvier 2026 sur HBO Max, donc sur Crave pour le Québec. Nous espérons une diffusion ultérieure en français sur Noovo.

Les événements de cette nouvelle saison prendront place 10 mois après le drame qui s'est joué dans la finale de la première saison. On se souviendra que le personnel de l'hôpital de Pittsburgh a été frappé par les conséquences d'une tuerie de masse dans un festival de musique.

Plus précisément, l'action de cette suite aura lieu un 4 juillet, le jour de l'Indépendance aux États-Unis. On peut donc s'attendre à des cas médicaux en lien avec cette journée festive pour nos voisins du Sud.

Évidemment, le comédien Noah Wyle sera de retour dans la peau du docteur Michael "Robby" Robinavitch, dans un état où il ne pourra plus faire semblant qu'il n'a pas besoin d'aide.

Dans l'absolu, les producteurs de la série espèrent pouvoir présenter une nouvelle saison chaque année, pour plusieurs années. On se le souhaite aussi!

La série THE PITT est disponible pour visionnement en rafale sur CRAVE, en anglais et en français.