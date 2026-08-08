Voici ce qui remplacera Question de jugement la semaine prochaine

Au printemps dernier s'est amorcée une toute nouvelle saison de Question de jugement, où l'animateur chouchou Pierre Hébert invitait les personnalités québécoises à se prêter au jeu des préjugés que les téléspectateurs se font d'eux.

Le public s'est ainsi régalé de cette proposition quotidienne, rythmée par l'idée qu'on se fait de nos vedettes préférées. La saison s'est terminée jeudi dernier, après une semaine spéciale artistes qui en aura assurément diverti plus d'un. Il faut dire que la chimie entre les artistes était plus que palpable, nous donnant droit à de savoureux moments télé. Par conséquent, les internautes sont nombreux à se questionner quant à la programmation de la chaîne pour la semaine prochaine; Question de jugement étant retiré des ondes jusqu'à la fin de l'été.

Précisons qu'une septième saison n'a pas encore été annoncée par la chaîne.

C'est une émission initialement parue du côté d'ICI ARTV, Livre ouvert, gracieuseté de l'humoriste Mariana Mazza, qui sera désormais présentée du lundi au jeudi à 19 h, sur ICI Télé. Dans cette seconde saison, qui contient huit épisodes de 30 minutes chacun, Mariana rencontre des personnalités férues de lecture, et les interroge sur leurs récents coups de coeur littéraires et littérales, leurs aspirations et effectue des suggestions basées sur les préférences de ses invités. Elle effectue également des entretiens auprès d'experts du monde romanesque, pour sa plus grande joie - et la nôtre!

La première saison avait rencontré un grand succès sur la chaîne, tout comme la seconde, lors de son premier passage à la télé. Par ailleurs, la semaine prochaine, l'animatrice recevra Sébastien Diaz (lundi), Nathalie Petrowski (mardi), Sophie Faucher (mercredi) et Josélito Michaud (jeudi).

De belles rencontres au programme, pour ces deux prochaines semaines! On croise les doigts pour une troisième saison...

Livre ouvert est diffusé sur ICI Télé du lundi au jeudi à 19 h.