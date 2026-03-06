Voici ce qui remplacera Facteur A la semaine prochaine

L’un de nos programmes coups de cœur, cet hiver, est une nouveauté fort enveloppante et brillante d’intérêt de la chaîne ICI Télé. En outre, depuis le début de sa diffusion en janvier dernier, l’émission Facteur A fait un tabac auprès des téléspectateurs, qui en redemandent.

La série est à ce point un succès que déjà, nous avons appris qu’une deuxième saison verra le jour dans la programmation 2026-2027 de Radio-Canada. On a hâte! Toutefois, il faudra prendre notre mal en patience, car la première saison se termine ce samedi.

Pour l’occasion, la cohorte de 25 personnes autistes interviewera la comédienne et animatrice Marina Orsini, qui se dévoilera sans détour. Ceux-ci l’interrogeront de ce fait sur une foule de sujets qui lui tiennent à cœur, dont son caractère impatient, l’évolution de son métier et sa carrière musicale.

Force est d’admettre que cet épisode fort attendu nous permettra de découvrir Marina sous un nouveau jour, alors que ses intervieweurs lui poseront toutes sortes de questions sans tabou.

Par ailleurs, en vue de la fin prochaine de la saison de Facteur A, qui ne contient que 6 épisodes, plusieurs se demandent ce qui prendra la place du rendez-vous hebdomadaire. Le 14 mars, à 20 h, les téléspectateurs pourront enfin voir le documentaire T'étais où Serge?, qui était diffusé en exclusivité dans l'EXTRA d'ICI TOU.TV depuis décembre dernier.

Le docuréalité retrace les dernières années du quotidien de Serge Thériault, nous proposant une plongée intime dans la vie et la carrière du comédien. Celui-ci narre le projet, qui propose une immersion garnie d’archives et de témoignages de ses proches, amis et collaborateurs.

Puis, c'est la série Professeur T, dont la 4e saison comptera elle aussi 6 épisodes, qui prendra le relais. D’ores et déjà offertes sur la plateforme ICI TOUT.TV, les trois premières saisons de l’émission suit le professeur de criminologie à l’Université de Cambridge Jasper Tempest, qui est atteint d’un trouble obsessionnel compulsif sur l’ordre et la propreté.

Ses compétences à résoudre les crimes l’obligent cependant à se salir les mains plus souvent qu’il le voudrait, alors qu’il se porte souvent au secours des policiers de son compté. La 4e saison reprend 6 mois après les douloureux événements de la finale, alors que Jasper se voit confronté à de nouveaux défis d’ampleur, ainsi qu’une nouvelle vague de criminalité.

Professeur T sera diffusé sur les ondes d’ICI Télé dès le et offert en rattrapage sur ICI TOU.TV le 21 mars prochain à 20 h.

Enfin, à partir du 25 avril prochain, nos samedis soirs printaniers seront occupés par la diffusion de la seconde saison de la série Marie-Antoinette. À coup sûr, nos prochaines semaines s’annoncent foisonnantes en séries de fiction du côté de Radio-Canada!