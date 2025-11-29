Voici ce qui remplacera Dumas ce lundi

Le début de la période hivernale est foisonnant de froid, de neige et de moments choyés passés à se détendre devant la télé. C’est également la période dans l’année où la grande majorité de nos émissions favorites prennent une pause bien méritée, avant de revenir sur nos ondes, en janvier.

C’est le cas de la série Dumas, qui voit sa seconde saison prendre un temps de répit à partir du 1er décembre prochain. Il va sans dire que sans les enquêtes et multiples rebondissements des personnages issus de l’univers de Luc Dionne, nos lundis ne seront plus les mêmes, pour une courte période.

Ainsi, dans la case horaire habituelle de la série portée par Gildor Roy, ce lundi, nous aurons droit à un documentaire qui s’annonce polarisant. L’émission spéciale, produite par la boîte de Julie Snyder, Productions J, vise à mettre en lumière les implants mammaires et leurs risques sur la santé.

Dans Inoffensifs, mes implants?, la médecin de famille Isabelle Gaston raconte son histoire avec une augmentation mammaire qui lui aura fait prendre conscience des effets nocifs sur sa santé et des risques de cancer associés. Ayant par la suite décidé de les retirer, elle s’est lancée dans une quête personnelle pour prôner la mise en place d’un registre des implants et de sorte que les femmes soient bien informées des dangers pour prendre une décision bien éclairée.

Pour ce faire, la docteure rencontrera notamment le député de la circonscription de Montcalm Luc Thériault, de même qu’un rhumatologue et des plasticiens. Chose certaine, ce documentaire percutant vise à éveiller les consciences et aborder la maladie au grand jour, avec une approche d’abord et avant tout fixée sur la santé des femmes.

On ne manque pas Inoffensifs mes implants? ce lundi à 20 h, sur les ondes d’ICI Télé. Dumasreprendra sa case-horaire dès le 5 janvier 2026.