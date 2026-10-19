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Voici ce qui remplacera Bienvenue à Kingston-Falls dès la semaine prochaine

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<em style="color: rgb(71, 85, 105);">Bienvenue à Kingston-Falls</em>
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Le sixième et dernier épisode de la série Bienvenue à Kingston-Falls sera diffusé ce mardi 20 octobre à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.

Bien que la série policière ait été diffusée d'abord sur l'EXTRA d'ICI.Tou.tv au printemps dernier, elle a connu un succès plus que respectable lors de son passage à la télé conventionnelle, rejoignant plus de 600 000 téléspectateurs chaque semaine à Radio-Canada.

Dans cet ultime épisode, le tueur s'est barricadé à l'école avec des otages et réclame Gabriel Serpent (Maxime Le Flaguais). Puis, l'enquête sur la disparition du cacatoès prend un virage inattendu.

Si vous n'avez pas attrapé la série de Robin Aubert à la télé, vous pouvez la visionner sur ICI.tou.tv.

Dès mardi prochain, c'est l'ultime saison de Plan B, réalisée par Jean-François Asselin, qui occupera la case horaire de 21 h sur ICI Télé.

On y suit Mathieu Laforest, 44 ans, qui est l'employé de son père dans une concession automobile, père de deux enfants et récemment divorcé. Lorsqu'un anévrisme au cerveau le confronte à sa propre mortalité, Mathieu utilise Plan B pour tenter de recommencer sa vie autrement et tenter d'éviter ce grave ennui de santé.

Pierre-François Legendre y incarne le rôle de sa carrière. Madeleine Péloquin, Yoan Charbonneau, Louis-Julien Durso, Louis-Georges Girard et Alexandre Goyette figurent également au générique.

Soyez au rendez-vous, dès le mardi 27 octobre à 21 h sur ICI Télé.

Lisez nos impressions de la série ici.

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