Voici ce qui remplacera 100 Génies cet automne

Après trois saisons, le jeu-questionnaire 100 Génies a été annulé par ICI Télé.

Par contre, l'émission qui viendra prendre sa place les jeudis soirs à 20 h ne devrait pas trop déstabiliser les téléspectateurs.

En effet, Pierre-Yves Lord revient avec une émission mettant à nouveau en vedette des ados.

Le moment de vérité, qui a connu son heure de gloire avec Patrice L'Ecuyer entre 2007 et 2011, sera de retour dans une mouture renouvelée.

« Ça existait et ça vivait très bien, mais je trouve qu'on l'amène ailleurs, de façon différente, en amenant des jeunes de 15 à 17 ans, je pense que les gens vont les trouver attachants. Ce sont des jeunes de partout au Québec, qui arrivent là avec toute leur naïveté, avec leur fougue, avec leur détermination. On va le vivre avec eux », nous indiquait l'animateur en entrevue.

Il faut savoir que des vedettes québécoises participeront aussi à l'émission. « On a des personnalités comme Math Duff, qui participe dans les premières émissions. Il y a aussi Simon Boulerice, Lou-Pascal Tremblay, Marie-Lyne Joncas, Jason Roy Léveillée. Il y a plein de gens qui sont venus participer à un défi afin de permettre aux jeunes de doubler le montant remis à la cause de leur choix. »

Tous les épisodes ont été tournés en 6 ou 7 jours. « 160 personnes, du public en studio, en plus des 3 équipes. C'était très très intense. »

Pierre-Yves nous confie également que des enfants des candidats de la première mouture participeront à l'émission. « On ramène des défis vintage aussi, des défis de l'époque », nous disait-il. « Des défis comme faire de la poterie ou mémoriser toutes les sorties d'autoroute en ordre sur la 20 ou sur la 40. Ce n'est pas simple! Surtout, sous pression avec six caméras, les gros spots. »

Nous sommes impatients de découvrir cette nouvelle version de ce jeu que nous adorions regarder à la fin des années 2000!

Le (nouveau) moment de vérité sera diffusé dès le jeudi 17 septembre à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.