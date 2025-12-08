Voici ce que Samuel envisage faire avec son prix en argent de 50 000 $ à Masterchef Québec

Nous avons pu nous entretenir avec le gagnant de la troisième saison de Masterchef Québec, Samuel Boisvert, au lendemain de la diffusion de sa victoire sur les ondes de TVA.

Samuel a organisé un visionnement de la finale dans son coin de pays, à Sherbrooke, dimanche soir.

« Ça s'est vraiment bien passé! », nous dit-il, enjoué. « J'étais vraiment content parce que les candidats de la saison 1, de la saison 2, de ma saison, ma famille, mes amis, les amis à mon frère, mes cousins, tout le monde étaient là, tout le monde s'est déplacé pour venir assister à cet événement-là. Ça m'a vraiment touché parce que c'était un dimanche soir, il faisait pas si beau que ça, puis j'en revenais pas, j'étais overwhelmed de tout l'amour que j'ai reçu. »

Le cuisinier amateur a eu du mal à garder le secret pendant tout ce temps (les tournages ont eu lieu en juillet). « Ça a été tough, ça, parce que je devais toujours un peu cacher la vérité, cacher mes émotions, être poker face. Mais après plusieurs mois, ça vient que ça travaille en dedans, c'est comme un peu des émotions plates. Mais bon, j'ai vécu avec, puis là hier, ça a tout sorti, puis j'étais full heureux. »

Samuel Boisvert a remporté 50 000 $ en argent, des billets d'avion pour la destination de son choix, la location d'une voiture pour deux ans et un an d'épicerie. On se rappellera qu'il avait aussi remporté une paire de billets avec Air Transat lors d'un précédent défi.

« J'ai eu le chèque ce matin », nous dit l'épicurien. « J'avais plein d'idées de ce que j'avais envie de faire avec cette somme-là. Ça peut m'aider à repartir plein de projets. Mais de l’avoir concrètement dans mes mains, je me dis que c'est réel. J'ai vraiment gagné 50 000 $. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire? Je prends un pas de recul en ce moment. Je vais analyser un peu mes envies, mes aspirations, puis décider vraiment ce que j'ai envie de faire avec cette somme-là. »

Il a quand même quelques belles idées. « Est-ce que je m'achète un chalet à Percé, est-ce que je m'achète une maison en Estrie, est-ce que je veux investir dans un projet X pour la restauration, là, j'essaie de tout comprendre. [...] J'ai plein de projets audiovisuels aussi que je mets de l'avant. »

Pour ce qui est des destinations qu'il souhaite visiter avec ses billets d'avion, il nous dit : « Définitivement que les billets que j'ai gagnés avec le défi Pérou, c'est au Pérou que je vais. Ça, c'est indéniable. J'ai cuisiné le street food péruvien sans jamais l'avoir mangé. Puis là, je vais aller voir c'est quoi, réellement. Puis l'autre destination : probablement Italie, Grèce, dans ce secteur-là. »

Il ajoute : « Je vais documenter mes voyages. Je me suis acheté de l'équipement : caméras et tout, pour mes vidéos. Mais quand je vais partir dans ces destinations-là, c'est sûr que je veux amener les gens qui me suivent sur Soif de bouffe à aller voir c'est quoi la culture ailleurs, puis qu'ils comprennent en même temps que moi c'est quoi la bouffe d'ailleurs. Parce que j'ai cuisiné souvent les autres pays, mais je n'ai pas tant voyagé. Mais là, en y allant pour vrai, puis en amenant le monde avec moi, on va le comprendre ensemble. »

Vous pouvez suivre Samuel sur ses réseaux sociaux sous le compte soifdebouffe.

On lui souhaite des voyages décadents et des projets stimulants en 2026!