Voici ce que les téléspectateurs ont pensé de La maison des vilains

Les deux premiers épisodes de la nouvelle téléréalité La maison des vilains ont fait leur apparition sur Crave cette semaine.

Les téléspectateurs québécois se sont rués sur la plateforme pour regarder cette adaptation d'un format américain, en faisant rapidement le contenu le plus populaire du moment.

Qu'en ont pensé les fans de téléréalité québécoise? Plaisir coupable mielleux ou gourmandise qui tombe sur le coeur?

Malgré quelques commentaires mitigés, le public semble conquis par la proposition sucrée-givrée de Crave.

« J'ai vraiment aimé ! Un peu comme loft story dans le temps. Pas de filtre, chacun est là pour soi ! »

« C'est un excellent show »

« J'ai bien aimé! Déjà hâte à la suite. »

« J’adore ça meilleur émission de télé-réalité 😜 »

« Je trouve que ça beurre épais »

« C’est bon cte show la ! 🔥🔥 du bonbon jadoreeeeeeee »

« J’ai adoré !!!!! C’est du bonbon 😍 »

« J’ai écouté les 2 premiers épisodes et J’ADORE!!! J’ai hâte à la semaine prochaine 😈😈😈 »

« Debile j’ai écouté les deux episodes DEUX fois 🫣💀💀💀💀💀 »

Parmi les vilains qui font le plus réagir jusqu'à maintenant, on note l'explosive Meriem, le rusé Kevins-Kyle et l'astucieux Sébastien.

D'ailleurs, Sébastien nous parle de son aventure, 20 ans après Loft Story dans la vidéo en entête.

Les deux prochains épisodes seront disponibles sur Crave dès mercredi prochain, le 26 août.