Voici ce que le gagnant des Chefs! compte faire avec son prix en argent

Mardi soir, Yoann Van Den Berg a remporté la 14e saison des Chefs! avec un menu sans faute.

Il a servi du pétoncle des Îles-de-la-Madeleine et du poulpe grillé en entrée, des cailles farcies au foie gras en repas principal ainsi qu'un gâteau aux carottes avec un espuma de caramel à l'oursin pour le dessert.

« J'avais des idées claires sur le pétoncle, j'avais des idées claires sur le poulpe. Je savais que je voulais faire le bouillon paella parce que c'est un plat signature pour moi. La caille aussi, j'adore ça. Mais, le dessert, c'était un peu plus un dilemme. À la base, j'étais parti sur un dessert aux fraises », dit-il.

Il ajoute : « J'étais dans le canapé avec mon beau-père, et je lui parlais de mon menu. Je me rappelle qu'il était comme : "Ah ouais? Un dessert aux fraises? Ça me semble un peu ordinaire comme affaire". Ça m'a fait réfléchir. Le lendemain, je lui ai dit : "tu as raison, je vais faire un dessert aux oursins". C'est de là que le délire est parti. Tout le monde te regarde en pensant que tu es un cave. "T'arrives à aller en finale aux chefs et tu vas faire un dessert aux oursins? Ben voyons! T'es-tu normal?" Je suis allé au bout de mon idée. »

Il a bien fait de s'écouter puisque les juges ont été complètement charmés par sa proposition audacieuse.

« Je suis content d'avoir cette reconnaissance. Je suis content d'avoir l'approbation de mes paires. Je suis content de tout le travail qui a été fait, de tous les différents concours que j'ai pu faire dans le passé et que j'ai perdus. Aujourd'hui, j'ai l'impression de gagner le plus beau. Je suis vraiment content. »

Qu'a-t-il l'intention de faire avec son prix en argent de 70 000 $? « On ne l'a pas encore reçu. On attendait de le recevoir avant de décider. Je pense que, dans le futur, on va vouloir acheter une maison. Ça servira donc sûrement à acheter un bien immobilier. »

L'expérience des Chefs! en est une exigeante, mais Yoann ne regrette rien.

C'est très demandant. Un mois de tournage, trois tournages par semaine. C'est fascinant, c'est demandant, mais ça vaut chaque goutte de sueur.

On félicite Yoann pour sa victoire et lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière!