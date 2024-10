Vivianne nous révèle des secrets de coulisses de Ma mère, ton père

Nous voyons évoluer les parents au quotidien dans Ma mère, ton père, mais les enfants, nous ne les voyons qu'assis sur leur divan, en mode d’observation. Pourtant, eux aussi sont 24 h/24 h ensembles.

Nous avons récemment discuté avec Vivianne, la fille d'Alain, pour qu'elle nous donne certains détails sur la réalité des enfants lors du tournage, qui a duré environ deux semaines au total.

« On commençait très tôt le matin et on finissait très tard le soir, mais on avait toujours des pauses pour manger, pour aller aux toilettes, etc. Des fois aussi, on avait des 2-3 heures de pauses quand les parents des autres étaient en activité », indique-t-elle d'abord.

On peut s'imaginer que des journées entières à regarder un écran de télévision, écouteur à l'oreille, ça peut être un peu long par moment. « C'est sûr qu'il y a des journées où c'était plus tranquille que d'autres. Surtout quand tu es assis et qu'il y a une conversation dans laquelle ton père ou ta mère n'est pas impliqué... Mais en même temps, tu vois le point de vue de l'autre personne. »

Les enfants étaient accompagnés dans leur maison par une « nounou », soit une personne qui prend soin d'eux lorsque les caméras s'éteignent. « Adrien était vraiment incroyable », dit-elle.

Vivianne affirme avoir développé des liens indéfectibles avec les autres enfants de l'émission. « Dans le fond, les neuf enfants, on a tout de suite créé un lien. Après, les autres rentraient et c'était plus difficile pour eux parce que nous, on était tellement liés : on mangeait ensemble, on allait dehors ensemble. Ils se sont bien intégrés quand même, mais les neufs, c'est quelque chose de spécial. » D'ailleurs, Vivianne célébrait son anniversaire cette semaine et parmi les invités, il y avait notamment Frédéric, Xavier, Maïka et Jade.

Se doutait-elle du rôle qu'elle allait jouer dans l'émission à son arrivée à la maison? « Pour ma part, je ne m'en doutais pas du tout, je pensais vraiment que j'allais là pour les réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui s'en doutait un peu, mais ça a quand même été une surprise pour beaucoup de monde. »

Récemment, Maïka a partagé des photos dans les coulisses de la production qui nous dévoilent un peu plus de cette réalité des enfants à Ma mère, ton père. Voyez le tout ici.

L’émission Ma mère, ton père est diffusée les jeudis soirs à 20 h sur les ondes de TVA.