Notre belle télé subit de profondes transformations depuis quelque temps, en particulier du côté de Télé-Québec, qui réoriente ses priorités vers le contenu jeunesse.

Nous en avons eu la démonstration ce vendredi, alors qu'une dizaine de productions originales ont été retranchées de la programmation de la chaîne. De ce nombre figurait Piano public qui, depuis deux ans, nous faisait découvrir de prodigieux talents musicaux. À l'animation, Gregory Charles et Viviane Audet constituaient le duo idéal, insufflant juste assez de douceur et de rythme aux épisodes.

Piano public faisait partie de nos découvertes coups de coeur de la dernière année, et c'est donc avec un pincement qu'on lui dit adieu. Viviane s'est d'ailleurs exprimée en des termes très évocateurs sur les réseaux sociaux, dans un message fort touchant.

« C’est la fin pour Piano Public… Évidemment que ça pince le coeur, évidemment que nous aurions aimé poursuivre, parce que c’est une émission qui s’était faufilée d’une si douce et belle façon dans vos salons et dans vos cœurs. J’ai tout aimé de cette aventure à la fois riche humainement et artistiquement. On m’a fait confiance dans ce nouveau rôle d’animatrice et je suis siiii reconnaissante de cette immense chance ! Gros coeur @proddeferlantes, @veroniquegl, @coco133, @jphilippedion pour la vision et l’audace! On regarde en avant et vive la musique d’ici dans nos écrans! »

Voyez la publication complète en bas de cet article.

Pour le moment, Gregory n'a pas encore réagi à la nouvelle.

Nous avons évidemment une grande pensée pour toutes les équipes concernées par le couperet de Télé-Québec, en espérant les voir oeuvrer sur de nouvelles productions qui feront briller le talent d'ici!