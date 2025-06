Vivez la magie des fêtes en plein cœur de l'été avec cette programmation spéciale

Faites-vous partie de ceux et celles qui laissent leur sapin de Noël à l'année dans le salon? Êtes-vous régulièrement happés par l'envie d'une douillette confortable, d'un bon chocolat chaud et d'un film de Noël enivrant? Sachez que vous n'êtes pas seuls! En ce sens, ELLE Fictions à la solution pour vous! Il n'est pas nécessaire de patienter jusqu'à l'hiver pour vous faire plaisir. Pourquoi ne pas vivre Noël en juillet?

Pour une cinquième année consécutive, ELLE Fictions continue de faire plaisir à son public avec une programmation spéciale Noël en juillet qui permettra de vivre la magie des fêtes en plein cœur de l'été. Pour ce faire, la chaîne diffusera pendant tout le mois de juillet une programmation festive, rafraîchissante et romantique. Avouez que c'est plus que tentant!

Pour plus de plaisir, la programmation spéciale Noël en juillet s'étendra du 30 juin au 3 août, pour les amoureux de Noël qui se font de plus en plus nombreux chaque année. Le cinéma des fêtes sera à l'honneur, en matinée et en soirée. D'ailleurs, la chaîne vous présentera cinq films inédits et remplis d'amour, diffusés les jeudis soirs à 20 h, soit Mariage royal pour Noël (3 juillet), Le vœu magique de Noël (10 juillet), Monsieur Noël et moi (17 juillet), Un Noël plein d’histoires (24 juillet) et La chronique de Noël (31 juillet), des propositions qui sauront vous plonger dans une atmosphère tendre et givrée.

Les détails concernant l'horaire sont ci-dessous.