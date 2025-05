Visite du plateau de LOL Juste pour rire : Pas de tournage à l'étranger, mais plus d'effets spéciaux

Mardi, les journalistes étaient invités à visiter le plateau de tournage de la nouvelle saison de LOL Juste pour rire au Théâtre Capitole, à Québec.

L'équipe s'affairait à tourner une scène montrant des ballerines qui se jettent sur un technicien tels des pigeons lorsque celui-ci ouvre un sac de chips lors d'une répétition, en présence du coach de ballet, interprété par Antoine Bertrand. Les comédiens Monika Pilon et Louis Carrière jouaient aussi un rôle dans ce sketch.

Les jeunes danseuses de la troupe ABC, volet semi-professionnel de l'académie de ballet Christy, étaient vêtues à la manière des artistes du Lac des cygnes de Tchaïkovski.

Voyez des images au bas de l'article.

Sur place, nous nous sommes entretenus avec la productrice déléguée, Gabrielle Fontaine, qui nous a parlé des défis de cette 12e saison.

Un vent de renouveau

« La nouveauté est vraiment des fois dans le côté plus dynamique, je pense, des sketchs qui ont été un peu plus resserrés. Donc peut-être un petit peu moins longs, plus punchés. On est allés aussi chercher davantage d'effets spéciaux », souligne-t-elle.

« Cette année, on n'a pas pu se permettre de partir en voyage. Dans les années précédentes, ils ont toujours fait 8 ou 10 jours à l'extérieur. Alors, nous, on a décidé de plutôt se gâter dans la VFX. On a trois jours de green screen. On va aussi aller chercher l'intelligence artificielle. On va aller chercher, par exemple, des animaux en 3D qui arrivent dans le décor, donc il y a beaucoup d'interactions entre les comédiens et ces affaires-là. »

LOL Juste pour rire compte aussi sur une nouvelle distribution. « On a fait un processus de casting, et ce n'était pas nécessairement évident... Je lève mon chapeau à tous les acteurs qu'on a vus. On a fait cinq jours d'audition. Le défi, c'est de ne pas parler. Comment être clair dans un sketch de 30 secondes à une minute sans dire un seul mot? Il y a des comédiens connus qui sont venus se prêter au jeu. Je pense que ce n'était pas évident pour tout le monde. »

Écriture et tournage qui s'entremêlent

« La complexité de cette année, c'est qu'on fait 40 jours d'affilée. Et on a commencé à écrire ça en janvier. C'est 360 sketchs à sortir. Donc, quand on a commencé à tourner, on avait seulement la moitié des sketchs en main. Le gros défi cette année — et je suis vraiment contente de ce qu'on fait, mais le gros défi — c'était vraiment ça, c'est-à-dire d'avoir une écriture qui commence tard. Pendant qu'on tourne, à ce moment même, alors qu'on est à la cinquième semaine, donc à la moitié de nos tournages, il y a encore des sketchs qui sortent. »

Les décors et les accessoires représentent aussi un défi de taille. « Chaque jour est un décor. Donc c'est vraiment beaucoup d'organisation. C'est une machine qui roule très, très vite en arrière. »

Les 14 épisodes de LOL Juste pour rire seront présentés à TVA en 2026.