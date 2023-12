Vidéo : Stéphane Rousseau dans la publicité de Coca Cola du Bye Bye 2023

Chaque année, les grandes compagnies proposent des publicités originales pour le Bye Bye. C'est un peu notre Super Bowl à nous...

Coca Cola a dévoilé sa campagne quelques jours avant la veille du Jour de l'an. On y retrouve Stéphane Rousseau en tant que nouvel ambassadeur. Il prépare un cocktail, le Coca-Tini, avec toute la dégaine et la folie qu'on lui connaît.

Il déguste sa boisson pétillante en lançant : « Un produit bien de chez nous... bien embouteillé chez nous, on n'a pas des champs de... ».

La recette est la suivante :

2 1/2 oz de Coca-Cola

1 1/2 oz de vodka

1 oz de café espresso

1/2 oz de sirop simple ou sirop de vanille

Dans un shaker, mélanger vigoureusement les ingrédients pendant 10 secondes.

Filtrer le mélange dans une coupette ou un verre à martini.

Saupoudrer de muscade.





Il faut le voir nous l'expliquer, c'est beaucoup plus drôle. Regardez la publicité ci-dessous.

On peut dire que ça commence en force la course à la meilleure publicité du Bye Bye.

Comme chaque année, la revue de fin d'année propose un concours pour trouver la meilleure pub. Parmi les critères exigés par la production, la publicité ne doit jamais avoir été présentée avant le 31 décembre au soir et être d'une durée de 15 secondes et plus. Les téléspectateurs pourront voter après la diffusion du Bye Bye. À gagner? Une campagne publicitaire d'une valeur de 25 000 à 75 000 $.

En 2022, pour une deuxième année consécutive, c'est Mondou qui est arrivé en première position (voyez la publicité ici). Les Producteurs de Lait du Québec avec son « Opération Nez blanc » a pris la seconde position alors que Metro Inc avec la campagne « Metro mord dans la nouvelle année avec Jean Perron » a rejoint le troisième rang.