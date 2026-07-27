Vidéo : Martin Matte aide sa mère à regarder Vitrerie Joyal et c'est hilarant!

Lundi, Martin Matte a partagé une vidéo hilarante dans laquelle il tente d'aider sa mère à regarder sa série Vitrerie Joyal sur Prime Video.

Via un appel vidéo, il lui indique sur quel bouton peser sur sa manette afin de visionner les épisodes.

« Appuie dans le milieu de la roulette. Woups, là, tu as accroché quelque chose d'autre. »

Sa maman ne comprend pas tout à fait les consignes de son garçon, ce qui donne un résultat assez chaotique.

« Là, je vois le plafond. »

Bien des gens vont se reconnaître dans cette situation de la vie quotidienne.

« Ça a bien été, c'est ça le pire », dira-t-il en conclusion.

Visionner la vidéo ci-dessous.

Voyez ici comment sa mère a réagi en regardant la série la première fois.

La série Vitrerie Joyal est disponible dès maintenant sur Prime Vidéo.