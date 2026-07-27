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Vidéo : Martin Matte aide sa mère à regarder Vitrerie Joyal et c'est hilarant!

« Là, je vois le plafond. »

Image de l'article Vidéo : Martin Matte aide sa mère à regarder «Vitrerie Joyal» et c'est hilarant!
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi, Martin Matte a partagé une vidéo hilarante dans laquelle il tente d'aider sa mère à regarder sa série Vitrerie Joyal sur Prime Video.

Via un appel vidéo, il lui indique sur quel bouton peser sur sa manette afin de visionner les épisodes.

« Appuie dans le milieu de la roulette. Woups, là, tu as accroché quelque chose d'autre. »

Sa maman ne comprend pas tout à fait les consignes de son garçon, ce qui donne un résultat assez chaotique.

« Là, je vois le plafond. »

Bien des gens vont se reconnaître dans cette situation de la vie quotidienne.

« Ça a bien été, c'est ça le pire », dira-t-il en conclusion.

Visionner la vidéo ci-dessous.

Voyez ici comment sa mère a réagi en regardant la série la première fois.

La série Vitrerie Joyal est disponible dès maintenant sur Prime Vidéo.

Mentionné dans cet article

Vitrerie Joyal
Vitrerie Joyal
2026
Photo de Martin Matte
Martin Matte

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