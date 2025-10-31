Vidéo : Julie Snyder a mis le feu aux poudres à Québec jeudi

Ce jeudi, nous étions conviés au happening-bénéfice de la compagnie de théâtre Nous sommes ici, au Théâtre Diamant de Québec. Plusieurs invités avaient répondu présents à l'invitation de venir s'amuser, au profit de la créativité et de l'art dans la Vieille-Capitale.

Recrutés pour faire équipe aux platines, les DJs d'un soir Julie Snyder et Biz - un duo improbable - ont animé la soirée comme jamais, proposant seulement des titres francophones pendant toute la soirée. Julie Snyder n'a pas manqué de faire briller plusieurs succès de ses années à l'animation de Star Académie, de même que la chanson d'Occupation Double, ce qui nous a fait sourire.

﻿Voyez une vidéo de Julie Snyder en action en entête de cet article.

Fidèle à elle-même, la démone a enflammé la foule en se déhanchant sur la table des DJs, accompagnée par les cris enthousiasmés de la foule. Plusieurs de ses grands amis étaient présents pour l'occasion, dont certains étaient même venus de Montréal pour la voir performer.

On vous présente une vidéo du duo plus bas.

Ce sont près de 300 personnes qui avaient accepté l'invitation et qui ont pu profiter de cette soirée chic et déjantée, où les bulles et la poutine se mariaient à merveille.

La soirée avait commencé par une anecdote savoureuse sur la première rencontre entre Julie Snyder et Biz. Celui-ci avait refusé à tout jamais de participer à Star Académie, qu'il avait rebaptisée « Star Apoplexie », jusqu'à ce que René Angélil lui-même l'appelle pour l'inviter à devenir l'un des professeurs de l'Académie. Comme quoi on peut toujours changer d'idée!

Les deux ont fait la paire pendant quelques heures aux tables tournantes. Tandis que Julie se trémoussait dans les échafauds, Biz a même poussé la note pour les fans de Loco Locass dans la salle.

Une soirée formidable qui aura permis d'amasser des fonds pour la bonne cause.