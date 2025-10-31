Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Vidéo : Julie Snyder a mis le feu aux poudres à Québec jeudi

Notre démone préférée a formé un duo improbable avec un autre artiste bien connu.

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce jeudi, nous étions conviés au happening-bénéfice de la compagnie de théâtre Nous sommes ici, au Théâtre Diamant de Québec. Plusieurs invités avaient répondu présents à l'invitation de venir s'amuser, au profit de la créativité et de l'art dans la Vieille-Capitale.

Recrutés pour faire équipe aux platines, les DJs d'un soir Julie Snyder et Biz - un duo improbable - ont animé la soirée comme jamais, proposant seulement des titres francophones pendant toute la soirée. Julie Snyder n'a pas manqué de faire briller plusieurs succès de ses années à l'animation de Star Académie, de même que la chanson d'Occupation Double, ce qui nous a fait sourire.

﻿Voyez une vidéo de Julie Snyder en action en entête de cet article.

Fidèle à elle-même, la démone a enflammé la foule en se déhanchant sur la table des DJs, accompagnée par les cris enthousiasmés de la foule. Plusieurs de ses grands amis étaient présents pour l'occasion, dont certains étaient même venus de Montréal pour la voir performer.

On vous présente une vidéo du duo plus bas.

Ce sont près de 300 personnes qui avaient accepté l'invitation et qui ont pu profiter de cette soirée chic et déjantée, où les bulles et la poutine se mariaient à merveille.

La soirée avait commencé par une anecdote savoureuse sur la première rencontre entre Julie Snyder et Biz. Celui-ci avait refusé à tout jamais de participer à Star Académie, qu'il avait rebaptisée « Star Apoplexie », jusqu'à ce que René Angélil lui-même l'appelle pour l'inviter à devenir l'un des professeurs de l'Académie. Comme quoi on peut toujours changer d'idée!

Les deux ont fait la paire pendant quelques heures aux tables tournantes. Tandis que Julie se trémoussait dans les échafauds, Biz a même poussé la note pour les fans de Loco Locass dans la salle.

Une soirée formidable qui aura permis d'amasser des fonds pour la bonne cause.

Mentionné dans cet article

Photo de Julie Snyder
Julie Snyder
Photo de Biz
Biz

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50