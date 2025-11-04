Vidéo : Ça s'amuse sur le plateau de Dumas et le résultat est hilarant!

Marie-Lyne Joncas publie aujourd'hui sur ses réseaux sociaux une vidéo qui ne manque pas de nous faire sourire, tandis qu'on y retrouve ses complices de Dumas, Gildor Roy et Vincent Leclerc.

La comédienne a entrepris de les faire participer à une vidéo musicale, dans laquelle elle reprend la chanson « We Are Never Ever Getting Back Together » de Taylor Swift, une artiste qu'elle affectionne particulièrement.

Le résultat est d'autant plus drôle lorsque l'on constate que les deux comédiens ont conservé le flegme de leurs personnages dans la série, pour se prêter au jeu.

Voyez la vidéo amusante ci-dessous.

Au-delà du caractère léger de cette proposition, cette vidéo fait la démonstration de la formidable complicité qui unit les comédiennes et comédiens sur ce plateau, ce qui est particulièrement beau à voir! On en prendrait plus!

C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Dumas s'inscrit comme l'une de nos émissions préférées de la saison, avec les textes mordants de Luc Dionne, qui ne cessent de nous impressionner.

La série se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.