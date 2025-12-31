Victor et Jade nous parlent de leur victoire à OD Tentations au soleil

Dans l'ultime épisode de la deuxième saison d'OD Tentations au soleil, Victor et Jade ont été élus vainqueurs et ont remporté respectivement 11 000 $ chacun.

Bien qu'ils n'ont toujours pas reçu leur prix, ils nous ont révélé ce qu'ils avaient l'intention d'en faire. « Pour moi, ce serait de le mettre de côté. Je sais que j'ai fait des blagues à plusieurs reprises dans l'émission, comme quoi j'aimerais faire une augmentation mammaire, mais si ça peut rassurer le Québec : je ne vais pas utiliser cet argent-là pour une augmentation mammaire, j'ai vraiment d'autres priorités avant ça, mais peut-être voyager un peu, je dirais. »

Victor renchérit : « On l'a viré en joke un peu pendant la finale, de dire qu'on va mettre ça sur un cash down pour une maison, mais probablement que je vais m'ouvrir un celi app. On dit ça en joke, mais les économies, c'est quand même une priorité. C'est de l'argent que, de base, je n'avais pas planifié, puis avec deux semaines à Chypre, ça arrive, donc pourquoi pas juste l'économiser, et voilà. »

Bien qu'ils semblaient très complices à Chypre, leur relation ne s'est pas poursuivie au Québec. Jade s'explique : « Notre retour, les deux, ont été vraiment difficiles. J'ai eu des membres de ma famille qui ont été malades, qui ont été hospitalisés. Ça a vraiment été ma priorité dès le départ. C'est sûr que ça ne m'a pas permis d'explorer davantage ma connexion avec Victor. Mais, Victor et moi, on s'adore. Si on ne s'écrit pas tous les jours, c'est presque. On s'encourage, on se donne des nouvelles. On ne sait pas, peut-être qu'un jour, on va se retrouver dans un bon moment de la vie où c'est plus favorable pour nous de développer quelque chose. Ma famille, en ce moment, c'est vraiment ma priorité. »

Victor, de son côté, précise : « Il ne faut pas oublier aussi qu'on est deux semaines à Chypre, et que tu n'as aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Tout est rose quand tu es là-bas. Quand tu reviens au Québec, le fait de réintégrer tes familles, de réintégrer la réalité, veux veux pas ça se peut que tu aies un peu moins de temps pour l'autre personne. Mais encore une fois, les réalités de chacun d'entre nous n'étaient pas les mêmes. Moi et Jade, on s'appelle ou on se texte tous les jours pour se donner des nouvelles. Je l'appuie là-dedans. Je sais que c'est un peu plus difficile de son côté. »

Juste avant la fin de l'aventure, Victor a posé un geste très romantique pour sa partenaire de jeu. « La villa que vous avez vue, c'était un petit peu plus grand que ce qu'on voit à la télé, et il y avait comme un petit gazebo proche de la plage. Nous, les candidats, on n'était pas autorisés à y aller parce qu'il n'y avait pas les setups de caméras.

Victor a fait une demande à la production pour que le dernier matin, ils puissent m'organiser une date pour voir le lever du soleil.

Elle poursuit : « On s'est levés à 5h le matin, le dernier jour de tournage, on est allés s'installer là, la production avait mis les caméras juste pour ce petit moment-là, puis on voit vraiment des courtes séquences dans le dernier épisode, mais je pense qu'on a passé peut-être 2-3 h à se parler d'une vie au complet, puis juste apprécier le moment qu'on était en train de vivre, puis je pense que c'est un moment qui va rester gravé dans mon cœur pour toujours », raconte Jade.

Ont-ils aimé l'image que la production a faite d'eux à l'écran? « Je trouve que j'ai été beaucoup, beaucoup sexualisée. C'est vraiment correct parce que, par moments, j'oubliais qu'il y avait des caméras, puis j'ai dit des commentaires. »

C'est des trucs que j'aurais peut-être voulu que ça ne se retrouve pas à la télé. Ça m'a un peu déçue.

Elle enchaîne : « Puis, il y a beaucoup de bouts, je pense, qui ont été importants, de conversations que moi et Victor, on a eues ensemble, qui nous ont permis d'approfondir notre relation, qui n'ont pas été montrées, puis je pense que ça aurait été pertinent pour le storytelling parce que je lis beaucoup les commentaires par rapport aux deux derniers épisodes, puis le monde semble dire comme quoi il manque du jus pour bien comprendre notre histoire. Je les comprends, mais au final, moi et Victor, on a passé pas mal plus de temps ensemble et ça n'a pas été montré à la télévision, mais bon, maintenant, ça ne m'appartient pas, mais sinon, en général, je suis quand même satisfaite. »

On souhaite une année 2026 remplie de promesses et d'amour à Victor et Jade.