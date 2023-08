Véronique Cloutier se fait jouer un vilain tour par Pierre Hébert et la situation dégénère

L'émission de radio Véronique et les fantastiques est de retour sur les ondes de Rouge depuis le début de la semaine. L'animatrice, Véronique Cloutier, reprendra par contre son micro le 23 août prochain seulement. En attendant, c'est Pierre Hébert qui pilote le retour à la maison.

Lundi, il a fait une blague afin d'expliquer l'absence de Véro. Il a indiqué que bien qu'elle prétendait être en pré-ménopause, elle était enceinte de son quatrième enfant. La blague s'est poursuivie le lendemain. « On est vraiment content pour elle », a lancé l'humoriste. « Elle était supposée être là, mais à cause du premier trimestre, elle avait des nausées. Les bouts très très sensibles aussi; c'est ce qu'elle me texte sans arrêt. »

Sur les réseaux sociaux, Véronique Cloutier a partagé la vidéo de cette déclaration de Pierre Hébert et elle indique : « Je reçois des félicitations et je ne sais plus comment gérer ça. »

Plus tard, elle a fait un Tik Tok dans lequel elle indiquait ceci avec un filtre rigolo qui changeait sa voix : « Je ne suis pas enceinte, pis si j'étais enceinte, je ne le ferais pas annoncer par l'esti d'innocent à Pierre Hébert ».

Il faut dire que Véro et ses Fantastiques se taquinent beaucoup sur les ondes et hors d'ondes! D'ailleurs, l'animatrice avait partagé une photo de son équipe de radio le week-end dernier avec la légende suivante : « On prépare la nouvelle saison de @veroniqueetlesfantastiques 🤗 (joke on fait juste parler dans le dos de @le_pierre_hebert) ».

L'humoriste a répondu ainsi à la publication : « @instagram I want to denonce this publication for intimidation et abus of bronzage du gars on the left of the photo. Thanks you. »

Ils forment une équipe formidable et on adore les écouter!