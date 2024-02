Véronique Cloutier retrouve un ancien complice pour une nouvelle émission

En 2017, Véronique Cloutier et Jean-Sébastien Girard nous offraient un talk-show nouveau genre, intitulé Votre beau programme, dans lequel on retrouvait entrevues, parodies et hommages. Le programme a connu un résultat plus que mitigé et a pris fin après la première saison.

Voilà que les deux complices se retrouvent pour un nouveau projet, qui ne manque pas d'intérêt.

Ceux-ci mettront à profit leur intérêt commun pour les artistes qui ont permis au Québec d’avoir son véritable star-système, dans l'émission Je t'attendais. Tous deux dotés d’une mémoire impressionnante, c’est avec une grande affection pour notre culture populaire qu’ils plongeront dans leurs souvenirs des années 60 au début des années 2000 pour nous offrir cette nouvelle proposition.

Le concept va comme suit : Dans une ambiance intime et décontractée, à chaque émission, Véro et Jean-Sébastien donnent rendez-vous à trois invités pour évoquer ensemble leurs souvenirs du milieu artistique d’ici. Chacune des huit émissions d’une heure aura sa thématique en plus de mettre à l’honneur une personnalité toujours vivante, mais moins présente dans les médias, afin de lui témoigner de la place qu’elle a occupée dans nos cœurs.

Véro et Jean-Sébastien vous invitent à vous inscrire dès maintenant pour faire partie de leur public, alors que les épisodes seront enregistrés prochainement à l’Espace St-Denis.

Daniel Vigneault réalisera les épisodes, produits par KOTV.

Je t’attendais sera présentée en 2024-2025 dans la section VERO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA et par la suite sur ICI TÉLÉ.

Rappelons que nous avons appris récemment que le fils et le beau-fils de Véro se retrouveront bientôt pour un nouveau projet.