Véro réagit de façon amusante aux commentaires sur ses looks à Zénith

Les looks de Véronique Cloutier à Zénith sont un sujet de prédilection sur les réseaux sociaux.

L'animatrice et son équipe ont choisi d'adresser la situation en embarquant à pieds joints dans une tendance Tik Tok.

Véro a fait du lipsync sur les paroles d'une chanson de la comédie musicale Gypsy : « All That Work and What Did It Get Me? ».

Sur la vidéo, on peut lire : « Quand t'animes un variété en direct mais que les gens font juste critiquer ton linge ».

En légende, la production a même ajouté le texte suivant : « On les voit tous, vos commentaires... 🥱😉 ».

La publication a amusé bien des internautes, à commencer par Anaïs Favron, qui en a ajouté une couche : « Moi j’ai pas compris le message je faisais juste regarder ton décolleté transparent… c’est dérangeant! Trop sexy ».

Voilà certainement une belle façon de répondre aux détracteurs!