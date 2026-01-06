Vendre ou rénover : Daniel Corbin révèle combien de maisons il a rénovées au total

Vendre ou rénover au Québec revient en ondes pour une 10e saison dès ce mardi 6 janvier.

Dans une petite vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Maïka Desnoyers et Daniel Corbin parlent de leur complicité au fil des ans.

« Tu as eu le temps d'être enceinte et mes lunettes ont eu le temps de grossir », blague le designer d'intérieur.

Ce dernier révèle aussi que, en dix ans, il a rénové 130 maisons sur l'émission. Maïka, elle, de son côté, a fait visiter plus de 400 maisons.

Il faut dire que, depuis l'hiver 2019, Vendre ou rénover au Québec est l’émission réno-déco #1 du marché des chaines spécialisées de divertissement.

Dans chaque épisode, un couple est divisé. L'un rêve de rester dans sa demeure actuelle, l’autre souhaite repartir à neuf en déménageant. Une compétition s'enclenche alors : Daniel propose une transformation audacieuse de la propriété existante, alors que Maïka tente de dénicher la maison idéale sur le marché. Finalement, les propriétaires doivent trancher et faire un choix déterminant : vendre ou rester.

Voyez un extrait de la première émission de la saison, qui sera diffusée ce mardi 6 janvier à 20 h sur Canal vie ci-dessous.

Simone Leduc et Félix-Antoine Peltier se partagent la réalisation des 13 épisodes de 60 minutes de cette nouvelle saison.