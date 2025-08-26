Une surprise gracieuseté de STAT attendait Patrice Robitaille lors du début du tournage d'Antigang

Lundi matin, lors du lancement de Radio-Canada, Patrice Robitaille a révélé qu'une surprise l'attendait dans sa loge lors de la première journée de tournage de la nouvelle quotidienne Antigang.

« J'avais un mot de tout le cast, les acteurs principaux de STAT. Ça m'a beaucoup touché. »

Sérieusement, c'est comme s'il y avait une passation de flambeau.

« On s'est écrits, Suzanne [Clément] et moi, puis ça m'a fait du bien, ça m'a rassuré », disait-il.

« C'est sûr que c'est une adaptation, mais Suzanne a été fort encourageante. Puis elle m'a dit : "tu vas tripper, tu vas voir, c'est super le fun". Puis d'autres gens de STAT m'ont dit la même chose. Puis j'ai croisé Vincent-Guillaume [Otis] qui m'a dit la même affaire. »

France Beaudoin, qui animait le lancement de la programmation, a demandé "pour une amie" si la quotidienne avait influencé « sa vie de couple »?

« Sérieusement, des fois je pense que je suis un peu insupportable de ce temps-là à la maison. Je fais faire de la quotidienne à tout le monde, mais ça achève. En fait, ce qui est stressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'appréhension, mais j'ai l'impression qu'un coup que la série va aller à la rencontre du public, je vais dégonfler un peu. »

Précisons que la conjointe de Patrice Robitaille se prénomme Audrey et qu'elle n'oeuvre pas dans le milieu artistique. Ensemble, ils ont deux filles d'âge primaire.

Dans Antigang, Patrice incarne le sergent Jean-François Bégin. « C'est un gars célibataire, sans enfant, donc complètement dédié à son travail. Il prend beaucoup de place au bureau, mais ce n'est pas quelqu'un qui est très affectueux. ll a des fréquentations. Il se fait un peu taquiner au bureau parce que, justement, c'est un gars qui n'a pas d'attache. Ça permet qu'il soit plus téméraire dans son travail. »

Antigang arrive sur les ondes d'ICI Télé le 8 septembre prochain à 19 h.