Une star internationale bien connue s'invite à la première de Luzia du Cirque du Soleil à Montréal

Ce jeudi soir avait lieu la grande première médiatique du spectacle Luzia du Cirque du Soleil, au Vieux-Port de Montréal, où le grand chapiteau bleu et blanc a élu domicile pour l'été.

Une quantité impressionnante d'artistes s'est présentée sur le tapis rouge, afin de participer à cette fête, sous un soleil radieux.

C'est dans ce contexte que nous avons pu croiser, de manière assez surprenante, une star internationale bien connue.

En effet, l'acteur Luke Evans, qui est dans la métropole pour tourner un film, s'est présenté sur le tapis rouge au bras de son amoureux.

Le comédien de 46 ans, connu pour ses rôles dans Les Trois Mousquetaires et La Belle et la Bête notamment, participe depuis deux semaines au tournage de The Housewife, un film indépendant américain qui met aussi en vedette Naomi Watts, Tye Sheridan et bien d'autres.

Sur ses réseaux sociaux, on peut le voir profiter des petits plaisirs de Montréal, en compagnie des siens.

Inspiré librement du Mexique traditionnel et contemporain, Luzia se veut une ode poétique et acrobatique à la culture riche et vivante de ce pays, nourrie de métissages et de collisions exquises, un pays éblouissant tant par la splendeur de ses paysages et la monumentalité de son architecture que par l’esprit indomptable de son peuple.

Le spectacle est présenté jusqu'au 24 août à Montréal. Pour les détails et les billets, c'est par ici.