Dès le 26 août prochain, la chaîne MAX proposera une foule de séries engageantes, dont vous raffolez déjà ou que vous aurez la chance de découvrir.

Au coeur de la programmation musclée de la chaîne, on retrouve la nouveauté Perception. Dans la même veine que les succès Castle ou Bones, cette nouvelle proposition en français raconte l'histoire d'un neuroscientifique de Chicago, du nom de Daniel Pierce, qui enseigne à l'université. Il est enrôlé comme consultant par le FBI afin d'aider les enquêteurs à résoudre certains de ses cas les plus complexes. Le docteur, à la fois brillant et excentrique, est atteint de schizophrénie paranoïde et ses hallucinations l'aident souvent à résoudre les enquêtes.

La première saison de cette nouveauté prometteuse, mettant en vedette Eric McCormack, Rachael Leigh Cook et Kelly Rowan, compte 10 épisodes. Perception sera présentée sur les ondes de MAX dès le jeudi 5 septembre à 20 h.

Parmi les autres séries à ne pas manquer cet automne sur MAX, il faut parler du retour de deux séries incontournable.

D'abord, la cinquième saison de Hudson & Rex sera diffusée dès le 11 septembre à 20 h.