Une série de Noël pour la suite du film Fanny : L'autrice commente

C'est à compter de décembre prochain que vous pourrez découvrir la série Fanny, sur les ondes de Télé-Québec, une histoire écrite par Stéphanie Lapointe, qui fait suite au film éponyme paru en 2025 dans les cinémas.

Croisée lors du lancement de la programmation automnale de Télé-Québec, l'autrice Stéphanie Lapointe a expliqué à Showbizz.net comment est né ce beau projet, qui fera plaisir à bien des adeptes de la première heure : « Tout est parti du fait que, quand je sortais dans une salle de cinéma, tout le monde me disait "on veut savoir ce qu'il va arriver de la relation père-fille dans Fanny". Il y a comme un morceau de casse-tête qui est tellement beau, tellement important. »

Elle poursuit : « On a appelé Télé-Québec, on a dit " Et si on faisait une série de Noël, quatre mois après les révélations, quatre mois après la fin du film." » On se souviendra que dans le film Fanny, la jeune femme faisait enfin la lumière sur le décès de sa mère, lui permettant ainsi de se réconcilier avec son père qui s'était emmuré dans le silence de chagrin. »

Je suis partie du principe qu'on veut toujours que Noël, ça soit parfait. C'est comme le moment où, peu importe l'année qu'on a eue, il faut donc qu'on soit heureux.

« Tout va se passer dans ce chalet-là. Ça fait que c'est vraiment une série chorale, où chaque personnage arrive avec un secret ou un poids sur les épaules, puis Noël va être à l'image de ça », nous explique-t-elle.

Pour l'occasion, la production a réussi à réunir toutes les comédiennes et tous les comédiens du film, qu'on pense à Milya Corbeil Gauvreau, Éric Bruneau, Léokim Beaumier-Lépine, Adélaïde Schoofs, Hubert Proulx et Marilyse Bourke. À ceux-ci s'ajoutent Arnaud Vachon, Isabelle Guérard, Alex Dupras, et Robin-Joël Cool, alors que Miryam Bouchard a réalisé le projet.

C'est vraiment un projet de coeur pour beaucoup de gens. Je me rends compte que Fanny, de manière inexplicable, on avait tous envie que ça se poursuive.

Le tournage s'est fait en deux temps, pour permettre l'illustration d'une trame narrative sur deux saisons : « On a tourné en deux parties. On a tourné en février-mars, mais on a eu le go pour l'écriture en août. Ça, c'est vraiment rapide. Donc, on a tourné un bloc d'hiver, avec la neige. Puis on a tourné en juin, après un autre bloc. Parce que dans l'histoire, Henri (Léokim Beaumier-Lépine) porte un secret, puis on va revivre l'été. »

C'est tellement le fun, parce que c'est rare qu'on voit ça au Québec, une série qui se passe sur deux saisons.

Abordant les scènes hivernales, l'autrice nous dit : « C'est tellement le fun! C'est riche, ça fait partie de notre patrimoine, de notre richesse à nous. C'est rare qu'on le montre, parce que c'est difficile de tourner l'hiver. C'est inconfortable, tu ne sais jamais ce qui va te tomber sur la tête. La vie est ainsi faite. On se disait qu'il y avait une tempête de neige, mais là, c'est la journée où il fait 15. Tu n'es jamais en sécurité, mais les producteurs avec lesquels je travaille ont fait la même chose pour le film. C'est comme si on s'est dit qu'on voulait croire en notre bonne étoile. On finit toujours par trouver des solutions, mais je te dirais que ce n'est pas de tout repos, comparé à l'été où il y a une petite pluie. »

C'est Noël, c'est drôle, c'est touchant, ça danse sur les tables. C'est très dramatique aussi parce que je voulais retrouver l'intensité de la fin du film de Fanny. C'est le même ADN.

La série Fanny sera présentée sur les ondes de Télé-Québec à compter du 4 décembre prochain. Ce sera à ne pas manquer!