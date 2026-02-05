Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Une semaine spéciale Saint-Valentin au Tricheur : des couples de vedettes à l'honneur

On sent l'avantage pour une joueuse en particulier!

Le tricheur
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Afin de souligner la Saint-Valentin, l'émission Le Tricheur a décidé d'organiser une semaine spéciale « couples ».

En effet, Édith Cochrane, Tammy Verge, Bryan Audet, Pascal Morrissette et Patricia Paquin auront la chance de voir leur douce moitié venir les aider, à raison d'un.e conjoint.e par jour.

Si Emmanuel Bilodeau, Antoine Vézina, Véronique Claveau, Julie Ringuette et Louis-François Marcotte ont la bonne réponse, les joueurs se mériteront un bonus.

Gageons qu'Antoine Vézina sera implacable dans ce jeu de connaissance générale!

Voyez une image des tricheurs de la semaine en compagnie de Julie Ringuette et l'animateur, Guy Jodoin.

Une autre semaine thématique spéciale attend les téléspectateurs au mois de mars.

Ne manquez pas la semaine Saint-Valentin au Tricheur du 9 au 13 février à 18 h 30 sur les ondes de TVA.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33