Une semaine spéciale Saint-Valentin au Tricheur : des couples de vedettes à l'honneur

Afin de souligner la Saint-Valentin, l'émission Le Tricheur a décidé d'organiser une semaine spéciale « couples ».

En effet, Édith Cochrane, Tammy Verge, Bryan Audet, Pascal Morrissette et Patricia Paquin auront la chance de voir leur douce moitié venir les aider, à raison d'un.e conjoint.e par jour.

Si Emmanuel Bilodeau, Antoine Vézina, Véronique Claveau, Julie Ringuette et Louis-François Marcotte ont la bonne réponse, les joueurs se mériteront un bonus.

Gageons qu'Antoine Vézina sera implacable dans ce jeu de connaissance générale!

Voyez une image des tricheurs de la semaine en compagnie de Julie Ringuette et l'animateur, Guy Jodoin.

Une autre semaine thématique spéciale attend les téléspectateurs au mois de mars.

Ne manquez pas la semaine Saint-Valentin au Tricheur du 9 au 13 février à 18 h 30 sur les ondes de TVA.