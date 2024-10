Une scène de STAT divise le public en deux clans

La dernière scène de l'épisode de jeudi de STAT a fait beaucoup réagir la toile. On y voyait Francis (Antoine Desrochers) violer Rosalie (Marine Johnson).

Même s'il y a eu plusieurs gestes de violence frappants, nous étions davantage dans la suggestion de l'acte sexuel que dans une démonstration graphique.

Deux clans se sont alors formés sur les réseaux sociaux. D'un côté, ceux qui ont été rebutés par ces quelques secondes et auraient aimé ne pas être confrontés à une telle brutalité à 19 h 30, puis ceux qui croient que des séquences du genre sont nécessaires.

Les téléspectateurs du premier groupe écrivaient des messages comme ceux-ci : « J'aurais ben pu me passer de cette scène dans mon émission préférée! », écrivait notamment une téléspectatrice.

« J'aurais aimé un TW [traumavertissement : Avertissement émis afin d'indiquer qu'un contenu a le potentiel de provoquer l'apparition ou l'exacerbation de symptômes associés à un trouble de stress post-traumatique chez les personnes vulnérables ou présentant une telle condition], sérieusement. 😔 », indiquait une autre.

Puis, dans le second clan, les gens disaient ceci : « Ce fut une scène difficile à regarder c'est vrai....Malheureusement ça arrive réellement dans la vie. Si tu as besoin, les organismes CALACS sont partout au Québec, pour toi ❤️ On te soutient, on te crois ❤️‍🩹 » et « Dans la réalité, 1 femme sur 4 vivent de la violence sexuelle. Il faut ouvrir les yeux sur cette triste réalité. »

Tous, par contre, s'entendent pour dire que Francis mérite de payer pour ses actes. Les téléspectateurs espèrent que Rosalie portera plainte à la police. C'est d'ailleurs ce que lui recommande de faire le fils d'Emmanuelle dans la bande-annonce de l'épisode de lundi, que vous pouvez voir ci-dessous.

STAT est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.