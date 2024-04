Nous avons eu la chance de voir le deuxième épisode de la saison de la téléréalité Les Traîtres et un élément de cette émission risque de vous surprendre, jusqu'à même, peut-être, heurter vos valeurs.

Rappelons que, dans ce jeu, 18 étrangers entrent dans un majestueux manoir pour accomplir des missions en groupe afin de remporter des lingots qui pourraient faire monter leur cagnotte commune jusqu'à 100 000 $. Cependant, certains d’entre eux sont désignés comme traîtres. Ils élimineront les fidèles les uns après les autres dans le but d’être les seuls à mettre la main sur le magot.

Les traîtres sont donc prêts à tout pour ne pas être démasqués. Certains sont de très habiles menteurs, alors que d'autres ont plus de mal à tromper leurs adversaires.

Rappelons qu'il n'y a pas eu d'auditions pour Les traîtres. Les joueurs ont tous été sélectionnés par la production pour leur métier qui leur permette de berner autrui ou de déceler les tromperies. C'est pourquoi on retrouve parmi les invités de Karine Vanasse une joueuse de poker, un enquêteur, une médium et une avocate criminelle.

Si le premier épisode était excellent et n'avait rien à envier aux autres moutures à travers le monde, le deuxième est encore plus excitant. Les traîtres québécois s'enfoncent de plus en plus profondément dans leurs mensonges et certains osent aller dans des zones dangereuses. Il se peut bien que vous lanciez un petit : « Ben voyons donc! » à un moment ou à un autre pendant l'heure.

À noter que les Québécois ont osé ajouter un élément rarissime dans le format. Les candidats éliminés de la compétition pourront rencontrer Karine Vanasse, qui leur apprendra qui sont les traîtres. Il s'agit d'une pratique très peu courante dans les autres versions. Voir l'étonnement sur le visage des joueurs éliminés s'avère suffisamment satisfaisant pour justifier le petit extra.

La téléréalité Les traîtres est diffusée les lundis soirs à 20 h, sur les ondes de Noovo.