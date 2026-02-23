Accueil
Une relation secrète pour Charbonneau dans Antigang : Qui embrasse-t-il?

OH!

Antigang
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce lundi, la production d'Antigang a dévoilé une nouvelle bande-annonce sur les réseaux sociaux, laissant présager un nouveau pan de l'intrigue.

Dans celle-ci, on peut en effet voir Zachary Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne) se faire prendre en photos à son insu, alors qu'il reçoit chez lui une jeune femme qu'il embrasse.

Il n'en fallait pas plus pour déclencher la machine à rumeurs chez les téléspectateurs!

Alors que plusieurs pensent qu'il s'agit de la policière corrompue qui lui a fourni des informations avec la cuillère utilisée par Bénédicte la semaine dernière, d'autres croient qu'il s'agit plutôt de Margot Déziel (Rose-Marie Perreault), la nouvelle membre de l'escouade antigang.

De notre côté, nous penchons plus pour la seconde option, même si l'on comprend mal ce qui pourrait lier Charbonneau et Margot à ce point-ci de l'histoire. Qu'en pensez-vous?

Jugez-en par vous-mêmes avec la bande-annonce et les captures d'images ci-dessous.

Depuis les débuts de la quotidienne, Zachary Charbonneau a été renvoyé des forces de l'ordre et a rejoint le gang de Denys Marchand en venant administrer le Quickie. Ce faisant, plusieurs téléspectateurs croient qu'il est en fait une taupe qui tente de récolter le plus d'informations possible concernant Marchand et les Death Shadows. Est-ce que cette nouvelle intrigue amoureuse nous donnera des informations sur la question?

Ce sera à voir cette semaine, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.

