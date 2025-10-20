Une relation conflictuelle pour Laurent Lamy et son fils dans STAT?

Du moment où Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) a commencé à se réveiller de son coma dans STAT, nous nous doutions bien que ce ne serait pas de tout repos. Évidemment, l'autrice Marie-Andrée Labbé allait utiliser le retour de ce formidable moteur de conflits pour mettre encore plus de piquant dans l'histoire.

Après avoir fait des siennes tout l'hiver dernier, allant même jusqu'à agresser l'une de ses employés et à en menacer plusieurs autres, Laurent Lamy promet de faire encore des vagues cette saison.

Dans le prochain épisode, présenté ce mardi, vous verrez que l'ancien directeur du personnel de Saint-Vincent va lancer les choses du mauvais pied, en mettant en doute les traitements qu'il a reçus. Ce faisant, il aura une conversation assez dure avec sa femme (Éveline Gélinas), qui l'informera qu'au contraire, le personnel de l'établissement a pris grand soin de lui, entre une opération délicate à la mâchoire et un réveil compliqué.

Ce qui sera d'autant plus frappant dans ce retour plutôt brutal, c'est l'interaction qu'il y aura entre Laurent Lamy et son fils Auguste (Antoine Marchand-Gagnon). Alors que sa conjointe le décrivait comme un homme doux et attentionné, impossible d'y croire une fois qu'il se sera adressé à son fils, avec une froideur évidente. Ont-ils une relation conflictuelle?

De l'autre côté, Auguste semble développer une relation d'élève à mentor avec le docteur Lemaire (Jean-Nicolas Verreault), qui tente de lui démontrer que la médecine n'est pas qu'une affaire de données et de chiffres. On sent chez l'élève un véritable intérêt pour la médecine, mais l'on comprend aussi que cette relation pédagogique va rapidement déranger Lamy, qui ne voudra pas voir son fils interagir avec le personnel de l'hôpital. De la bisbille à l'horizon? Sans doute!

Chose certaine, la femme de Laurent Lamy aura une mauvaise surprise dans le prochain épisode, qui pourrait changer bien des choses.

C'est à ne pas manquer les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.