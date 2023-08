Une programmation haletante pour les abonnés de MAX cet automne

Depuis sa création, MAX est LA destination des adeptes de série d’enquêtes et de suspenses. La chaîne, qui se retrouve dans le top 10 des chaînes spécialisées les plus appréciées du public*, poursuit son mandat cet automne en ajoutant de nouveaux contenus à son catalogue en plus de récidiver avec des succès populaires. On y présentera les six épisodes de la nouvelle mini-série La conspiration (version française de Acceptable Risk), tournée à Montréal, dès le jeudi 31 août à 20 h. La série raconte l'histoire d'une femme dont la vie déraille quand elle se retrouve suspectée du meurtre du chef d'une entreprise pharmaceutique. MAX présentera aussi la première saison d'Alias, qui suit les aventures d'une espionne internationale jouée par Jennifer Garner. Nous vous invitons à découvrir ci-dessous la programmation alléchante de l'automne 2023 sur MAX. LA CONSPIRATION Les jeudis à 20 h dès le 31 août.

Après que le corps du patron d'une entreprise pharmaceutique soit découvert à Montréal, la vie de sa femme déraille quand elle se retrouve suspectée du meurtre et mise sous surveillance. Découvrez la bande-annonce de cette nouveauté ici :

ALIAS - saison 1 Les vendredis à 19 h dès le 25 août.

Sydney Bristow travaille comme espionne pour une branche secrète de la CIA, appelée SD 6. C'est du moins ce qu'elle croit, jusqu'au jour où le chef de son unité, Arvin Sloane, fait assassiner son fiancé, après qu'elle lui ait avoué sa double vie. Elle se rend alors à la vraie CIA et devient agent double, pour détruire cette organisation terroriste. Aux côtés de son père et de son agent de liaison, Michael Vaughn, elle combat le SD 6 et Arvin Sloane dans sa quête des artefacts de Rambaldi... EINSTEIN : ÉQUATIONS CRIMINELLES - Saison 2 Les mardis à 20 h dès le 29 août.

Félix Winterberg, brillant physicien, a hérité des aptitudes mentales de son arrière-arrière-grand-père : Albert Einstein. Il est amené à passer un accord avec la police criminelle qui a besoin d'un coup de pouce sur des enquêtes. HUDSON & REX - Saison 4 Les mercredis à 20 h dès le 30 août.

Rex a des frères tout aussi malins que lui, et qui sont d’une aide précieuse dans la résolution des enquêtes. Et grâce au soutien du commandant Joe Donovan, de l’experte en médecine légale Sarah Truong et du génie de l’informatique Jesse Mills, le lieutenant Charlie Hudson a toutes les cartes en main pour faire éclater la vérité… RANÇON - Saison 3 Les lundis à 20 h dès le 28 août.

Eric Beaumont a pris sa revanche à l'encontre de Damian Delaine à la suite de ce qu'il a fait à sa fille. La confiance qui régnait au sein de l'équipe a été ébranlée. Le négociateur va devoir la rétablir au plus vite tout en vivant à présent avec ses actions... FBI : DUO TRÈS SPÉCIAL - Saison 3 Les lundis à 19 h dès le 13 novembre.

