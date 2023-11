Une première série de fiction pour Marie-Lyne Joncas et Ève Côté

CRAVE annonce ce matin la mise en chantier d'une nouvelle série qui mettra en vedette Marie-Lyne Joncas et Ève Côté.

Intitulée Les crues, la série sera inspirée du quotidien des Grandes crues. Elles interprèteront leurs propres rôles.

« Le public a pu découvrir Marie-Lyne Joncas et Eve Côté sur les planches alors que Les Grandes Crues ont promené leur spectacle aux quatre coins de la province. Voilà qu’elles transportent maintenant leur univers charnu au langage corsé dans une comédie franche. Les Crues c’est bien entendu l’humour grinçant et sans tabou de Marie-Lyne et d’Eve, mais c’est également l’histoire d’une amitié forte entre deux jeunes femmes dans la mi-trentaine qui posent un regard moderne sur la société actuelle », a déclaré Suzane Landry, Vice-présidente, développement contenu, programmation et information.

La série se décrit comme ceci : On suit les aléas de Marie-Lyne et d’Eve qui, en froid depuis leur tournée Sul’gros vin, décident d’enterrer la hache de guerre pour réaliser un vieux fantasme : créer un vin à leur effigie. Avec l’aide d’une mystérieuse femme d’affaires, les deux trentenaires achètent un vignoble, mais constatent que leur grand rêve devient vite leur pire cauchemar. Entourées de personnages colorés dont certains sont plus beiges que les autres – parmi lesquels le chum d’Eve – Marie-Lyne et Eve réalisent l’importance de préserver leur amitié.

Pour le moment, on ne connait pas les autres comédiens qui accompagneront le duo à l'écran.

« Nous sommes emballées que Les Grandes Crues passent de la scène à l'écran avec un nouveau projet aussi corrosif que notre humour de fin de soirée. Chose certaine, nous travaillons fort pour vous présenter une série à notre image, c'est-à-dire, SUPER sexy et pas gênante à regarder », ont ajouté Marie-Lyne Joncas et Eve Côté.

La série proposera 10 épisodes de 30 minutes, qui seront mis en ligne sur CRAVE en 2024. Antoine Desjardins-Cauchon, Florence Nadeau et Geneviève Sarrazin forment l’équipe d’écriture avec les deux Grandes crues.