La deuxième saison de Hors réseau : L'Expérience fait partie de l'alignement de téléréalités que présenteront Bell et Crave dans la prochaine année. L'information a été dévoilée en grande pompe, ce mardi, lors d'un événement animé par Kim Rusk et Kevins-Kyle Lambert, réunissant artistes, artisans et médias. Dans ce contexte, les journalistes ont eu droit à quelques exclusivités, concernant les différentes téléréalités du diffuseur.

On a notamment profité de l'occasion pour annoncer le nom d'une première participante à la deuxième saison de Hors Réseau : L'expérience, et il s'agit d'un nom que vous connaissez très bien.

En effet, Kim Rusk fait partie de ces courageuses et courageux, qui seront dévoilés bientôt, qui affronteront les éléments de la nature sauvage, dans une série de défis orchestrés par l'animateur Danick Martineau.

Rappelons le concept : Un groupe de personnalités à la forte présence numérique sont déposées seules en forêt pour vivre une expérience de survie loin de tout ce qu’ils connaissent. Elles vont d’abord se retrouver puis collaborer pour réussir le plus de missions possibles afin de préserver la place d’un maximum d’entre eux jusqu’à l’évacuation finale. Au terme d’une expérience personnelle et sociale des plus éprouvante, affrontant la nature dans ce qu’elle a de plus sauvage, les participants devront prendre des décisions qui mettront en jeu bien plus que le prix final.

Le tournage a eu lieu cet été, donc Kim Rusk a pu témoigner de son expérience unique, en ces mots : « 10 sur 10 pour l'expérience, pour le dépassement de soi. 0 sur 10 pour le confort. J'ai tout haï. Et j'ai tout aimé. »

Honnêtement, je me pince encore chaque jour, depuis cette aventure-là, d'avoir eu la chance d'y participer. Ça ne se décrit pas!

« On est dans la bienveillance, on est dans l'amour, on est dans le dépassement de soi. J'en parle, j'ai des frissons, pour vrai », indique Kim, en confirmant que la deuxième saison sera encore plus exigeante que la première pour les participants.

Le résultat sera présenté en mars 2027 sur Crave.