Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

Une première en 34 ans à La poule aux oeufs d'or

L'oeuf, la poule... ou le don?

Sur la photo : Julie Houle et Sébastien Benoit
Zachary Barde
Par Zachary Barde
Ajouter Showbizz.net aux sources préférées sur Google

Depuis des décennies, La poule aux oeufs d'or fait plaisir aux Québécois friands de loterie, qui se présentent chaque semaine dans les studios de l'émission. Le tout, afin de tenter de mettre la main sur le gros lot.

Si le concept est resté pratiquement inchangé depuis lors, mis à part la succession des animateurs, une récente entorse au programme en début de saison a permis la diffusion d'un épisode d'une heure. Il semble que les téléspectateurs ne soient pas au bout de leurs peines, puisqu'il est prévu qu'une autre émission spéciale voit le jour très bientôt, à la fin du mois de novembre. Il s'agit d'une grande première dans l'histoire de l'émission.

Dans La poule aux oeufs d'or caritative, les participants réaliseront des gains non pour remplir leurs portefeuilles, mais plutôt pour faire des dons à des oeuvres de charité. Diverses organisations d'aide au Québec seront ainsi soutenues; et Loto-Québec fera un don équivalent à la somme remportée par chaque participant, jusqu'à concurrence de 100 000$.

Cette édition spéciale de 30 minutes sera diffusée à TVA le 29 novembre prochain.

Par la suite, l'émission fera relâche pendant quelques semaines, avant de reprendre le 3 janvier 2027. Une émission double de 60 minutes attendra alors les téléspectateurs, à laquelle participeront douze participants en six joutes. On sent que la production souhaite secouer les habitudes d'écoute des téléspectateurs et bonifier le concept, pour faire durer le plaisir encore quelques années, qui sait?

La poule aux oeufs d'or est diffusée à TVA le dimanche à 18 h 30.

Mentionné dans cet article

La poule aux œufs d'or
La poule aux œufs d'or
1993

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.5.3 - 25e42b55