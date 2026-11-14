Une première en 34 ans à La poule aux oeufs d'or

Depuis des décennies, La poule aux oeufs d'or fait plaisir aux Québécois friands de loterie, qui se présentent chaque semaine dans les studios de l'émission. Le tout, afin de tenter de mettre la main sur le gros lot.

Si le concept est resté pratiquement inchangé depuis lors, mis à part la succession des animateurs, une récente entorse au programme en début de saison a permis la diffusion d'un épisode d'une heure. Il semble que les téléspectateurs ne soient pas au bout de leurs peines, puisqu'il est prévu qu'une autre émission spéciale voit le jour très bientôt, à la fin du mois de novembre. Il s'agit d'une grande première dans l'histoire de l'émission.

Dans La poule aux oeufs d'or caritative, les participants réaliseront des gains non pour remplir leurs portefeuilles, mais plutôt pour faire des dons à des oeuvres de charité. Diverses organisations d'aide au Québec seront ainsi soutenues; et Loto-Québec fera un don équivalent à la somme remportée par chaque participant, jusqu'à concurrence de 100 000$.

Cette édition spéciale de 30 minutes sera diffusée à TVA le 29 novembre prochain.

Par la suite, l'émission fera relâche pendant quelques semaines, avant de reprendre le 3 janvier 2027. Une émission double de 60 minutes attendra alors les téléspectateurs, à laquelle participeront douze participants en six joutes. On sent que la production souhaite secouer les habitudes d'écoute des téléspectateurs et bonifier le concept, pour faire durer le plaisir encore quelques années, qui sait?

La poule aux oeufs d'or est diffusée à TVA le dimanche à 18 h 30.