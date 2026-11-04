Une prédiction des adeptes d'Antigang se concrétise

Plusieurs avaient vu venir cette affaire de loin, alors que la jeune Océane, policière infiltrée dans le milieu de la prostitution, se retrouvait depuis quelques semaines dans des situations particulièrement dangereuses, dans Antigang.

En effet, la jeune femme, interprétée par la comédienne Philomène Bilodeau, a disparu au terme d'une soirée dans le bar de Jazz (Cynthia Wu-Maheux).

Dès son arrivée sur place, Océane a voulu se fondre dans la masse en s'amusant et en prenant un verre comme tout le monde. Il était facile de voir, quelques minutes plus tard, que quelqu'un avait mis quelque chose dans son verre, puisqu'on la voyait tituber en se rendant à la salle de bain.

Sur place pour son enquête, Philippe Desrosiers (Irdens Exantus) a vu la scène se jouer sous ses yeux, mais n'a rien pu faire pour l'empêcher. Alors qu'il cherchait les lieux frénétiquement à la recherche d'Océane, nous avons compris que la jeune femme avait disparu.

Bien des téléspectateurs avaient vu venir ce problème, puisque la policière commettait certaines imprudences depuis le début de cette enquête.

Dans une bande-annonce dévoilée sur les réseaux sociaux, on constate qu'Océane semble prisonnière entre quatre murs. On peut la voir, inquiète, devant une fenêtre barricadée. Va-t-elle réussir à s'en sortir indemne? Il y a matière à s'inquiéter!

Comme on le sait, Jazz souhaite prendre le contrôle de plusieurs secteurs, en ce qui a trait à l'offre de prostitution. Elle est d'ailleurs prête à se débarrasser de tous ceux qui se trouvent sur son chemin pour l'en empêcher. Véritablement dangereuse, Jazz est imprévisible et téméraire. Sa mire est maintenant sur le clan des Italiens, qui détiennent le secteur de l'aéroport qu'elle convoite.

Il faudra continuer à suivre Antigang, du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé, pour voir ce qu'il adviendra d'Océane et des plans criminels de Jazz.