Une personnalité de renommée internationale dans la cuisine de Masterchef Québec la semaine prochaine

Après une semaine où la famille était à l'honneur, c'est Isabelle qui a dû plier bagage et quitter la cuisine de Masterchef Québec. La candidate aura su nous épater pendant son parcours, malgré son très jeune âge, démontrant toutes les qualités d'une grande cheffe.

Comme on le constate, les défis sont de plus en plus complexes pour les participants, qui se poussent au bout de leurs ressources pour livrer le meilleur dans l'assiette.

Si l'on se fie à la vidéo ci-dessous, la semaine prochaine va nous amener encore plus loin.

En découvrant le défi qu'ils auront à relever, les six candidats toujours dans l'aventure semblent particulièrement surpris, pour ne pas dire effrayés.

On entend Jade dire : « Mon coeur peut peut-être péter là! »

De quoi s'agit-il? Malheureusement, il faudra être au rendez-vous pour le savoir.

Par ailleurs, un chef de renommée mondiale s'invite dans la cuisine de Masterchef Québec la semaine prochaine, nul autre que Daniel Boulud.

Présentation

Daniel Boulud, né à Lyon en France, est considéré comme étant l’un des chefs des plus honorés d’Amérique et chef de file de la gastronomie française à New York.

Daniel Boulud est chef-Propriétaire de plusieurs établissements à travers le monde dont : DANIEL, Café Boulud, db Bistro Moderne, Bar Boulud, DBGB Kitchen and Bar, Boulud Sud, Épicerie Boulud et Maison Boulud. Parmi ceux-ci, le restaurant DANIEL est notamment étoilé Michelin et fait partie de l’Association des Relais & Châteaux. Outre New York, vous pouvez déguster la cuisine du Chef Boulud à Miami, Palm Beach, Londres, Singapour, Pékin, Montréal et Toronto. (Tiré du site maisonboulud.com)

C'est à ne pas manquer!

Masterchef Québec se poursuit du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.

Qui de Josianne, Josie, Jade, Chris, Pierre-Alexandre ou Bianka remportera le titre de Masterchef selon vous?