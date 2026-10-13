Une participante d'Un Souper presque parfait fait jaser : « C'est un prank c'est sûr »

Cette semaine, les épisodes d'Un souper presque parfait se déroulent dans la métropole.

Parmi les cinq participants, on retrouve Ysabeille, une thérapeute holistique, qui, dès la première soirée, a fait beaucoup de vagues sur les réseaux sociaux.

D'abord, elle se présente sur la terrasse de son hôte et dès l'arrivée d'une des invitées, elle s'éloigne du groupe en mentionnant que celle-ci arbore du parfum et qu'elle est allergique. « J'ai une epipen et ça ne me tente pas d'appeler l'ambulance ».

Autour de la table, elle mentionne ensuite qu'elle ne boit pas d'alcool. « Quand je vois les personnes décédées, puis je parle avec les animaux, c'est préférable d'être à jeun », dit-elle candidement.

Ensuite, elle demande une serviette de table à son hôte et, comme celle-ci n'en a pas, elle lui apporte un linge à vaisselle, puis du papier de toilette que l'invitée jettera par terre après utilisation.

Son comportement et ses propos ont beaucoup fait réagir sur le web. Certains se demandent même si ce ne serait pas une blague.

« C'est un prank, c'est sûr !!!😂😂😂 »

« Être assis à cette table c'est clair que je bois une bouteille de vin pour passer au travers de la soirée 😅 »

« Vraiment hâte de voir quand elle va recevoir, elle critique tout 😬🙄 »

« L'art de se démarquer, mais pas pour les bonnes raisons 😂 »

« Ça avait l'air stagé quand elle a jeté son papier par terre! »

« Ça va être une semaine intéressante... 🤣🤣🤣 »

« C’est arrangé »

« Bravo Anaïs pour ta patience 😂 »

« Elle s'éloigne le plus possible de Jeanne, car elle a de la crème parfumée, mais s'assoit en face d'elle à la table »

« J'ai même pensé : ça ne se peut pas, c'est une joke ! Elle niaise le monde? »

Un Souper presque parfait se poursuit en semaine à 18 h sur les ondes de Noovo.