Une nuit avec Christine : Le rigolo party pyjama de Christine Morency

Dès aujourd'hui, les téléspectatrices et téléspectateurs peuvent découvrir une nouvelle proposition amusante d'illico+, Une nuit avec Christine, une émission en quatre épisodes de 30 minutes qui saura vous faire rire et vous divertir.

Dans ce concept, Christine Morency organise, pour la première fois de sa vie, un party pyjama avec de bons amis. Les heureux élus sont nuls autres que Pierre Hébert, Mona de Grenoble et Marie Soleil Dion, qui débarquent chez la mère de Christine, dont elle garde la maison. Pour l'occasion, le sous-sol prend des airs de fête et l'ambiance devient magique! Aux quatre participants se joindront momentanément certains invités spéciaux.

Leur défi, qui n'est peut-être pas aussi simple qu'on le pense? Faire une nuit blanche. Entre les jeux, les défis, les Jello shots, la trempette servie dans un contexte pour le moins inhabituel et le bain de minuit (ils sont habillés, n'exagérez pas!) l’occasion est parfaite pour découvrir des faits cocasses sur leur vie et revivre certains plaisirs de l'enfance.

Une nuit avec Christine, c'est un peu comme si on avait pris tous les souhaits des adeptes de l'émission radiophonique Complètement midi, et qu'on avait fait une émission avec le tout. On y retrouve la formidable complicité de Cricri et Pipi, qui se chamaillent autant qu'ils s'aiment. On voit Pierre Hébert tricher à outrance dans les défis. On voit Christine être mauvaise perdante. On voit Mona de Grenoble nous en mettre plein la vue et les oreilles avec ses looks et sa « parlure » bien à elle. Enfin, Marie Soleil Dion saute à pieds joints dans la folie de ses précieux amis, allant même jusqu'à échanger de pyjama avec Pierre.

Certes, ce n'est pas dans cette émission qu'on va réinventer la roue. C'est taillé sur mesure pour les fans de Christine Morency. C'est tout simplement ludique, drôle, divertissant et vous en ressortirez avec le sourire. C'est le but et l'objectif est atteint. C'est un concept qu'on pourrait même voir se prolonger avec d'autres nuits blanches chez d'autres personnalités d'ici.

Quoi qu'il en soit, au terme de cette proposition, vous voudrez encore plus être amis avec Cricri, Pipi et leurs amis. Parce qu'une soirée en leur compagnie semble être le meilleur plan pour avoir « du gros fun noir »!

Réussiront-ils à tenir jusqu'à l'aube? Les paris sont ouverts!

📺 À voir en rafale dès le jeudi 15 mai, sur illico+