Une nouvelle vilaine s’invite dans La maison des vilains

À la toute fin du plus récent épisode de La maison des vilains, une femme blonde s'extirpe d'un avion avec un sac semblant contenir de la drogue.

Voyez la photo au bas de l'article.

Il s'agit d'Isabelle Lagacé, une femme ayant fait de la prison pour avoir tenté d’importer une grande quantité de cocaïne en Australie alors qu'elle était dans la vingtaine. Elle s'était fait offrir une somme de 20 000 $ par un inconnu pour être sa mule.

Comme tous les vilains, Isabelle a de l'expérience devant les caméras, puisqu'elle a participé à l'émission Aller simple : la téléréalité, dans laquelle des inconnus doivent dissimuler leur plus grand secret à leurs adversaires pour tenter de remporter un prix en argent.

À son arrivée dans La maison des vilains, Isabelle lance : « J'ai su que vous aviez eu une élimination hier. Avez-vous de la place pour une autre délinquante? ».

On en comprend qu'elle pourrait bien se joindre au groupe et avoir la chance de remporter le grand prix de 25 000 $. Certains semblent très accueillants, alors que d'autres s'avèrent plutôt réfractaires, comme Rayane.

Évidemment, il se peut que toute cette mise en scène ne soit que poudre aux yeux et qu'elle ne soit là que pour présenter le prochain challenge. Peu importe son rôle, son arrivée flamboyante était une belle idée de la production.

Nous avons certainement très hâte de découvrir la suite, mercredi prochain, sur Crave.

La maison des vilains occupait la première position des émissions les plus visionnées sur Crave depuis quelques semaines, mais celle-ci a été détrônée par Occupation Double. Elle est depuis reléguée au quatrième rang (ce qui est loin d'être vilain!).