illico+ annonce cette semaine la mise en branle de Prescott, une toute nouvelle production originale de fiction produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu.

Pour le moment, les têtes d'affiche et artisans qui donneront vie à cette série n'ont pas encore été dévoilés, de même que la date du début des tournages.

On en sait toutefois un peu plus sur l'intrigue, qui se présentera ainsi :

À l'ombre du pénitencier régional se dresse le Motel et Restaurant-bar Prescott, tenu par Valérie Trudeau, qui y accueille à la fois les gens du coin et les familles venues visiter un proche incarcéré. Fougueuse et combative, Valérie tente de préserver cet héritage familial coûte que coûte.

Sur son chemin se dresse Gilles Meunier, propriétaire de la cimenterie, magnat local, ennemi juré... et aussi son ex-beau-père. Bien décidé à racheter le motel pour asseoir sa mainmise sur Prescott, Meunier rêve d'avoir le champ libre pour ses nombreuses activités - pas toutes légitimes.

L'arrivée d'un mystérieux inconnu au charme désarmant, Patrick Lemay, vient semer le trouble. La tension grimpe encore d'un cran lorsque Valérie découvre un cadavre sur sa propriété. Convaincue qu'elle ne peut faire confiance aux autorités - peut-être gangrenées par la corruption — elle choisit de mener sa propre enquête, épaulée par son fils Jordan, gardien de prison.

Au centre des intrigues de Prescott se dessine une saga criminelle captivante au coeur d'une rivalité qui déborde des murs de la prison.

Qui aimeriez-vous voir dans les rôles principaux?

Les 10 premiers épisodes de 60 minutes de Prescott arriveront sur illico+ en 2026.