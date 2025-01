Une nouvelle série policière à voir absolument sur MAX cet hiver

La programmation de l'hiver 2025 de MAX saura assurément charmer les amateurs de séries d'enquêtes et policières.

La chaîne proposera, entre autres, les deux saisons de la série franco-belge Vise le cœur avec Claire Keim et Lannick Gautry. La populaire fiction de TF1 a été écrite par les auteurs de la série Profilage, Fanny Robert et Sophie Lebarbier.

Vise le cœur raconte l'histoire d'une capitaine de police et d'un avocat pénaliste, qui ont été follement amoureux à l'adolescence. Mais, un drame les a séparés et, aujourd'hui, ils se détestent. Quand Novak plaque son prestigieux cabinet pour devenir commissaire et rejoindre la brigade de Julia, le destin reprendra ses droits.

MAX proposera aussi sur ses ondes cet hiver la deuxième saison de la série Perception ainsi que la suite de Hudson & Rex.

Précisons que MAX a aussi concocté quelques thématiques cinéma captivantes, soit « Catastrophe » (en janvier et février, les lundis 22 h), MAX mène l’enquête (les vendredis, 19 h à 21 h), « Les classique du cinéma (en janvier, samedi 20 h), « Les films des années 80 » (en février, samedi 20 h), « Soirée nouveauté » (en mars, samedi 20 h), puis MAX en action (en mars, dimanche 20 h).

*À noter que la chaîne MAX sera débrouillée pour permettre à tous de découvrir les nouveautés de sa programmation du 6 au 25 janvier 2025.

Nous vous invitons à en apprendre davantage sur les trois séries emballantes que propose la chaîne cet hiver ci-dessous.

VISE LE CŒUR

Saison 1 - Dès le mardi 7 janvier à 20 h

Saison 2 - Dès le mardi 18 février à 20 h

Julia Scola, une capitaine de police courageuse et respectée, et Novak Lisica, un avocat pénaliste au sourire ravageur, se sont aimés envers et contre tous lorsqu'ils étaient ados. Mais aujourd'hui, ils ne se parlent plus depuis vingt ans. Pourquoi ? Quel drame les a séparés ? Ils ont construit leur vie loin, très loin l'un de l’autre. Alors quand Novak plaque son prestigieux cabinet pour devenir commissaire et rejoindre Julia dans sa brigade, le destin reprend ses droits. Entre passé et présent, les enquêtes de Julia et Novak explorent les terreurs enfantines, les cauchemars des adultes, et les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit.