Une nouvelle émission sur l'amour pour Janette Bertrand

Télé-Québec annonce qu'après un premier épisode qui avait su toucher le coeur des téléspectateurs, Janette - Les jeunes et la vieille sera de retour bientôt.

La grande dame de 101 ans tend une fois de plus le micro à la nouvelle génération pour une émission qui sera cette fois consacrée à l'amour sous toutes ses formes.

Pour le tournage qui aura lieu cet automne, Télé-Québec est à la recherche de jeunes âgés entre 15 et 21 ans qui ont envie de partager leur histoire d'amour avec notre Janette nationale.

Tu as vécu une grosse peine d’amour? Tu es en amour avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie qui ne le sait pas? Tu as envie de trouver l’amour, mais ça ne fonctionne pas? Tu vis des questionnements et ne sais pas qui des gars ou des filles t’attirent le plus? Tu crois en l’amour qui dure pour toujours? Écris-nous pour nous raconter ce que tu vis : marlenefontaine@plusun.ca.

L'animatrice de L'Amour avec un grand A saura assurément la personne parfaite pour brosser un portrait juste de l'amour au temps des réseaux sociaux, des guerres commerciales et des crises climatiques.

La date de diffusion de ce nouvel épisode sera divulguée plus tard cet automne.