Une nouvelle émission pour Gregory Charles

Télé-Québec annonce ce jeudi une nouvelle émission, qui sera chapeautée par Gregory Charles et l'autrice-compositrice-interprète Viviane Audet.

Les deux animateurs agiront également à titre de mentors et de juges dans cette nouvelle compétition, intitulée Piano public. Ils seront rejoints par un artiste invité différent chaque semaine et le trio évaluera les pianistes lors de différentes étapes en plus de donner trucs et conseils afin d'améliorer leurs performances.

« Faire rayonner le piano et ceux qui le font vivre est un immense privilège. Animer Piano public, c’est tendre la main à des pianistes de tous horizons et leur offrir une scène pour faire entendre leur talent. Grande adepte des pianos publics, je sais à quel point ces lieux sont propices aux rencontres vraies et à la magie du moment. Tout au long de ma carrière, j’ai été portée par la bienveillance et aujourd’hui, à travers mes rôles de juge et d’animatrice, j’espère redonner un peu de ce que j’ai reçu », indiquait Viviane Audet.

Les pianistes intéressés de 12 ans et plus peuvent encore soumettre leur candidature jusqu'au 8 avril ici.

Les tournages auront lieu entre le 15 mai et le 15 octobre 2025.

Des prix d'une valeur de 20 000$ seront remis aux pianistes qui réussiront à gagner le cœur du public.

L'émission Piano public, produite par Déferlantes, sera diffusée l'automne prochain.