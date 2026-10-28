Une nouvelle émission de dating voit le jour au Québec

illico+ dévoile aujourd'hui son nouveau projet télé, une toute nouvelle émission de dating animée par nul autre qu'Alexandre Aussant, alias Mona de Grenoble.

Produite par Groupe Fair-Play, en collaboration avec Québecor Contenu, cette production originale, prévue au printemps 2027, mettra en vedette des célibataires prêts à laisser tomber les applications de rencontre pour tenter de trouver leur prochain crush... en vrai!

Plus précisément, à l'ère où les rencontres amoureuses se font principalement derrière un écran, et où trouver l'amour s'avère de plus en plus difficile, Crush Club proposera aux célibataires une façon aussi drôle qu'inattendue de faire des rencontres. Dans une ambiance festive inspirée des comedy clubs, les participants flirteront devant public, mais à l'aveugle. Le but : laisser parler la chimie qui opère et les premières impressions, sans filtre. Qui sait, un crush pourrait bien se transformer en histoire d'amour!

Les inscriptions sont d'ailleurs ouvertes pour celles et ceux qui espèrent trouver leur douce moitié.

Les tournages débuteront dès janvier, et le processus de sélection des participants, âgés de 20 à 50 ans, est déjà en cours. Les candidatures sont acceptées dès maintenant, et ce, jusqu'au 5 décembre, au crushclub.ca.

Crush Club sera disponible en exclusivité sur illico+ au printemps 2027.

D'ici là, Mona de Grenoble poursuit sa tournée de spectacle, De la poudre aux yeux, partout à travers le Québec. Lisez nos impressions à ce sujet ici. Pour les détails et l'achat de billets, c'est par ici.