Une nouvelle chroniqueuse fait belle figure à Salut Bonjour Week-end

D'entrée de jeu, elle a enseigné son mouvement signature - qu'elle fait avant chacune de ses recettes dans ses capsules sur les réseaux sociaux - à Mathieu et Justine , pour un résultat mitigé. 😂 « Ça va être à pratiquer », indique Justine. « Je ne pensais pas que c'était full-contact cette chronique-là », enchaîne Mathieu en se touchant le front.

Sa personnalité pétillante et sa joie de vivre communicative font d'elle un choix parfait pour les matins à Salut Bonjour. On espère de tout coeur que cette première collaboration soit le début d'une longue filiation entre l'émission matinale et la joviale cuisinière de Masterchef.