Une nouveauté de Canal vie attire les railleries des téléspectateurs

Lundi, Canal vie présentait sur ses ondes un documentaire intitulé Vivre nu, la version doublée de We Like Being Naked.

Le film de 45 minutes présente des personnes qui ont choisi le naturisme comme mode de vie. On découvre pourquoi elles préfèrent ne pas porter de vêtements, quelles que soient leurs activités. Du magasinage dans le village à l'escalade dans les collines de la région, ces personnes se permettent de vivre pleinement.

La chaîne a fait la promotion de l'émission sur ses réseaux sociaux, seulement pour s'attirer les foudres des téléspectateurs. Il faut dire que l'image promotionnelle (que vous pouvez voir au bas de l'article) avait de quoi marquer les esprits.

La publication de Canal vie a généré des centaines de réactions, allant de blagues douteuses à un mépris condescendant en passant par la surprise.

Voici quelques-uns des commentaires des téléspectateurs :

« On veux tu pas voirrrr caaaaaa dans notre feedddddd 🤢🤮 »

« Un gros non!!!! Allez vous r’habiller!😉 »

« Je pensais que c'était un poisson d’avril en avance 😂😂 »

« La bouffe, les poils et tout ce qui vient avec, non merci 😅 »

« non!!! Avec le linge aumoin je peut continuer de dissimulé mes pet 👌 »

« Le gars a tellement l'air mal à l'aise! »

« Ayoye le compte d'Hydro Québec »

« Poil dans assiette pas pour moi »

Vu le nombre de réactions, on peut difficilement dire que Canal vie n'a pas atteint son but. La curiosité a certainement gagné certains internautes, qui ont visionné le documentaire le soir même.

Vivre nu est disponible en rattrapage pour les abonnés de Canal Vie sur Noovo.ca.