Une marée humaine pour accueillir la sensation Benson Boone au Festival d'été de Québec

Aussitôt qu'il a posé son pied sur la scène, la pluie s'est arrêtée pour laisser place aux cris et aux éclats de joie. Il faut dire que Benson Boone a le charisme de l'emploi, avec sa voix puissante, son sourire ravageur et sa dégaine qui n'est pas sans rappeler un certain Freddy Mercury. Malgré son jeune âge, le chanteur semble aussi avoir la maturité pour mener une brillante carrière à travers les âges. Il en a fait la preuve ce samedi, en proposant un tour de piste rythmé et captivant, dans lequel les prouesses vocales et physiques étaient définitivement au rendez-vous. Benson est maintenant aussi célèbre pour ses chansons que ses fameux back flip, très attendus de ses adeptes. Ils ont été servis ce soir!

Alors qu'on pensait que la température allait décourager certains festivaliers ce samedi, au contraire, c'est une foule immense - 80 000 personnes - qui a répondu présente pour accueillir la sensation mondiale Benson Boone au Festival d'été de Québec. À seulement 23 ans, l'artiste a pris d'assaut les palmarès il y a un peu plus d'un an avec son succès « Beautiful Things ». Le reste fait partie de l'histoire. Avec ce nom en tête d'affiche de la scène Bell sur les Plaines d'Abraham, on pouvait s'attendre à une formidable soirée de musique pop, malgré les humeurs changeantes de dame Nature.

Au programme, tous ses succès, à commencer par l'excellente « Sorry I'm Here For Someone Else » qui a ouvert la soirée, et plusieurs titres issus de son plus récent album, intitulé American Heart. Comme on se l'imaginait, la foule était là pour l'accompagner, formant régulièrement un choeur complice. « Slow it Down », « Mystival Magical », Pretty Slowly » et « In the Stars » ont été particulièrement bien accueillis par un public complètement survolté. D'ailleurs, sur cette dernière, les milliers de fans qui jonchaient le parterre ont allumé leurs cellulaires et le visage du chanteur a changé, s'est illuminé en constatant l'immensité de la foule qui prenait place devant lui. Un formidable moment, dont il risque de se souvenir longtemps, et nous aussi!

Évidemment, ce spectacle devait se conclure sur l'énorme succès « Beautiful Things », une incontournable pour chanter, crier et se défouler, dans un moment de communion total. Pour l'occasion, le chanteur et son équipe avaient prévu une finale en point d'orgue, avec tous les artifices nécessaires. Les fans ont hurlé une fois de plus, devant leur chanteur heureux, baigné dans la lumière des feux qui éclataient sur scène. De quoi finir sa soirée avec le sourire aux lèvres et le coeur très léger!