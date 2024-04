Une humoriste et imitatrice québécoise se distingue dans une grande émission de variétés britannique (vidéo)

Même si on se penche principalement sur ce qui se passe sur la scène culturelle locale, on ne peut s'empêcher de suivre de près ce qui se trame avec la carrière de talents québécois qui se déploient sur la scène internationale. C'est le cas pour la Lavalloise Geneviève Côté, qui, pour la quatrième fois, se distingue dans une compétition au rayonnement mondial.

En 2022, l'artiste a reçu un Golden Buzzer d'Howie Mandel à Canada's Got Talent. Puis, l'année suivante, c'est dans l'édition française où elle s'est fait remarquer, recevant le même honneur. Depuis, elle a également représenté le Canada dans une édition spéciale d'America's Got Talent, Fantasy League, et c'est maintenant à Londres qu'elle s'attaque.

Ce qui distingue la voix de Geneviève, c'est sa puissance... Plus grande que nature! Oui, elle sait imiter Céline (voyez cette performance dans cet extrait de gala), mais aussi... Des sons littéralement tirés de la jungle. C'est ce qu'elle a démontré avec une imitation de cris d'animaux dimanche dernier à Britain's Got Talent. Si ça peut sembler un peu loufoque vite comme ça, l'ensemble de la prestation s'est vue offrir un résultat cinématographique hors de l'ordinaire qui lui aura valu quatre votes favorables de la part des juges de l'émission d'ITV. Nous vous laissons en juger de vos propres yeux, en découvrant l'extrait ici-bas.